Валерій Залужний оприлюднив свою нову заяву, пише Politeka.net. Вона присвячена працівникам дипломатичної служби України.

«Сьогодні ви на дипломатичній передовій боретесь за інтереси України. Завдяки вашій невтомній праці вільний світ сформував коаліцію, яка підтримує Україну у нашій боротьбі за Незалежність», - зазначив Валерій Залужний, звертаючись до дипломатів.

За словами Залужного, завдяки наполегливості дипломатів військові б’ються із противником західними зразками зброї та тримають небо сучасними системами ППО.

«Це ви розповідаєте світу про злочини російських окупантів, чим наближаєте справедливе для них покарання», - зазначив Залужний, вітаючи дипломатів із Днем працівників дипломатичної служби України.

Зазначимо, раніше стало відомо, що законопроєкт про мобілізацію можуть зареєструвати у ВР до кінця року, а голосування планується у січні. Про це повідомила нардеп Безугла.

"Офіційна позиція Залужного щодо поточної редакції законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби (тези проєкту публікувала раніше). Це вже після місяців переговорів з ним та його ГШ ЗСУ. Законопроєкт фіналізується робочою групою…», - зазначила Безугла.

Раніше сам Валерій Залужний висловився щодо мобілізації в Україні:

"Рекрутинг оцінювати трохи рано. Щодо питань мобілізації, то її потрібно не посилювати, а повернути в ті межі, як працювало раніше. Тому що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї. Їх треба кимось міняти, їм потрібно допомагати. Вони іноді залишаються віч-на-віч, а це зовсім не правильно. Тому її потрібно повернути в ті рамки, в яких вона була, в яких вона працювала раніше".

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