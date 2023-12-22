Валерий Залужный обнародовал свое новое заявление, пишет Politeka.net. Оно посвящено работникам дипломатической службы Украины.

«Сегодня вы на дипломатической передовой боретесь за интересы Украины. Благодаря вашему неутомимому труду свободный мир сформировал коалицию, которая поддерживает Украину в нашей борьбе за Независимость», - отметил Валерий Залужный, обращаясь к дипломатам.

По словам Залужного, благодаря упорству дипломатов военные сражаются с противником западными образцами оружия и держат небо современными системами ПВО.

«Это вы рассказываете миру о преступлениях российских окупантов, чем приближаете справедливое для них наказание», - отметил Залужный, поздравляя дипломатов с Днем работников дипломатической службы Украины.

Ранее стало известно, что законопроект о мобилизации могут зарегистрировать в ВР до конца года, а голосование планируется в январе. Об этом сообщила нардеп Безугла.

"Официальная позиция Залужного относительно текущей редакции законопроекта о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы (тезисы проекта публиковала ранее). Это уже после месяцев переговоров с ним и его ГШ ВСУ. Законопроект финализируется рабочей группой…», - отметила Безугла.

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Ранее сам Валерий Залужный высказался по поводу мобилизации в Украине:

"Рекрутинг оценивать немного рано. Что касается вопросов мобилизации, то ее нужно не усиливать, а вернуть в те пределы, как работало раньше. Потому что сейчас это проблема тех ребят, которые сражаются на переднем крае. Их нужно кем-то менять, им нужно помогать. Они иногда остаются лицом к лицу, а это совсем не правильно. Поэтому ее нужно вернуть в те рамки, в которых она была, в которых она работала раньше".

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