Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила детальный рецепт знаменитой итальянской пасты с перцем. "Мастер Шеф" поделилась, что в таком варианте готовить блюдо не сильно затратно, главное правильно выбрать приправы и сыр.

Ингредиенты (на 1 порцию):

80 гр сухих спагетти высокого качества

100 гр томатов Черри

2 зубчика чеснока

20-30 мл оливкового масла

Свежий базилик (чем больше, тем лучше)

Соль

Перец

Пармезан по желанию

Инструкции:

Подготовка ингредиентов:

Нарежьте томаты Черри пополам. Мелко нарубите чеснок, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская.

Подготовьте свежий базилик, можно нарубить его или оставить целыми листьями для украшения.

Варка спагетти:

"Мастер Шеф" Мартыновская советует, в кастрюле с кипящей подсоленной водой варите спагетти до готовности, следуя инструкциям на упаковке. Важно использовать большое количество воды и не переваривать спагетти.

Приготовление соуса:

В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло.

Обжаривайте мелко нарезанный чеснок до мягкости, но не до золотистого цвета.

Добавьте томаты Черри и тушите их до мягкости, при этом оставляя немного свежести.

Посолите и поперчите по вкусу.

Сбор блюда:

Отцедите вареные спагетти, сохраняя немного воды от варки.

Добавьте спагетти в сковороду с томатами и чесноком. Перемешайте, добавляя немного воды от варки, если необходимо. Добавьте свежий базилик и еще немного оливкового масла, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская.

Подавайте горячим, посыпанным пармезаном по желанию.

Дополнительные шаги:

Напевайте итальянскую песню и наслаждайтесь процессом готовки.

Подавайте с бокалом вкусного белого или розового вина. Рекомендуется готовить минимум на двоих, чтобы довести рецепт блюда до идеала, посоветовала "Мастер Шеф" Мартыновская.

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