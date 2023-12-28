Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила детальный рецепт знаменитой итальянской пасты с перцем. "Мастер Шеф" поделилась, что в таком варианте готовить блюдо не сильно затратно, главное правильно выбрать приправы и сыр.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- 80 гр сухих спагетти высокого качества
- 100 гр томатов Черри
- 2 зубчика чеснока
- 20-30 мл оливкового масла
- Свежий базилик (чем больше, тем лучше)
- Соль
- Перец
- Пармезан по желанию
Инструкции:
Подготовка ингредиентов:
Нарежьте томаты Черри пополам. Мелко нарубите чеснок, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская.
Подготовьте свежий базилик, можно нарубить его или оставить целыми листьями для украшения.
Варка спагетти:
"Мастер Шеф" Мартыновская советует, в кастрюле с кипящей подсоленной водой варите спагетти до готовности, следуя инструкциям на упаковке. Важно использовать большое количество воды и не переваривать спагетти.
Приготовление соуса:
В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло.
Обжаривайте мелко нарезанный чеснок до мягкости, но не до золотистого цвета.
Добавьте томаты Черри и тушите их до мягкости, при этом оставляя немного свежести.
Посолите и поперчите по вкусу.
Сбор блюда:
Отцедите вареные спагетти, сохраняя немного воды от варки.
Добавьте спагетти в сковороду с томатами и чесноком. Перемешайте, добавляя немного воды от варки, если необходимо. Добавьте свежий базилик и еще немного оливкового масла, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская.
Подавайте горячим, посыпанным пармезаном по желанию.
Дополнительные шаги:
Напевайте итальянскую песню и наслаждайтесь процессом готовки.
Подавайте с бокалом вкусного белого или розового вина. Рекомендуется готовить минимум на двоих, чтобы довести рецепт блюда до идеала, посоветовала "Мастер Шеф" Мартыновская.
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