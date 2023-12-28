В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить курицу по особенному рецепту. "Мастер Шеф" уверяет, курица кордон блю получается очень нежной и вкусной благодаря ветчине и сыру.
Ингредиенты:
Куриное филе:
- 2 шт.
Специи:
- Сухой чеснок
- Сухой лук
- Соль
- Перец
Начинка:
- Ветчина (слайсами) – 150 гр
- Сыр (слайсами) – 150 гр
Панировка:
- Мука
- Яйца
- Панировочные сухари
Для соуса:
- Мука – 50 гр
- Масло сливочное – 50 гр
- Чеснок – 2 зубчика
- Молоко – 500 мл
- Дижонская горчица – 50 гр
- Перец черный, соль
- Пармезан – 70 гр
Инструкции:
Подготовка курицы:
Смешайте сухой чеснок, сухой лук, соль и перец в миске.
Усыпьте специи на куриное филе, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Отбейте филе, чтобы оно было сочным, но не слишком тонким.
Начинка:
Выложите ветчину и сыр слоями на куриное филе.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, скрутите филе в рулет, оберните его пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
Панировка и жарка:
Разогрейте масло.
Обваливайте рулет в муке, яйце, затем в панировочных сухарях.
Обжаривайте в горячем масле до золотистой корки, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Приготовление соуса:
В сотейнике растопите масло и обжарьте мелко нарезанный чеснок.
Добавьте муку, обжаривайте до золотистого цвета.
Постепенно введите молоко, постоянно перемешивая венчиком, чтобы избежать комков. "Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, добавьте соль, перец, дижонскую горчицу и пармезан. Перемешивайте до загустения.
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