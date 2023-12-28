В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить курицу по особенному рецепту. "Мастер Шеф" уверяет, курица кордон блю получается очень нежной и вкусной благодаря ветчине и сыру.

Ингредиенты:

Куриное филе:

2 шт.

Специи:

Сухой чеснок

Сухой лук

Соль

Перец

Начинка:

Ветчина (слайсами) – 150 гр

Сыр (слайсами) – 150 гр

Панировка:

Мука

Яйца

Панировочные сухари

Для соуса:

Мука – 50 гр

Масло сливочное – 50 гр

Чеснок – 2 зубчика

Молоко – 500 мл

Дижонская горчица – 50 гр

Перец черный, соль

Пармезан – 70 гр

Инструкции:

Подготовка курицы:

Смешайте сухой чеснок, сухой лук, соль и перец в миске.

Усыпьте специи на куриное филе, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Отбейте филе, чтобы оно было сочным, но не слишком тонким.

Начинка:

Выложите ветчину и сыр слоями на куриное филе.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, скрутите филе в рулет, оберните его пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

Панировка и жарка:

Разогрейте масло.

Обваливайте рулет в муке, яйце, затем в панировочных сухарях.

Обжаривайте в горячем масле до золотистой корки, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление соуса:

В сотейнике растопите масло и обжарьте мелко нарезанный чеснок.

Добавьте муку, обжаривайте до золотистого цвета.

Постепенно введите молоко, постоянно перемешивая венчиком, чтобы избежать комков. "Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, добавьте соль, перец, дижонскую горчицу и пармезан. Перемешивайте до загустения.

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