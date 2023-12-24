Сырники по этому рецепту очень легки в приготовлении, но получаются невероятно вкусными.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкусные и ароматные ленивые сырники.

"Ленивые сырники или творожные оладьи, называйте этот завтрак как хотите. Но факт есть факт – их очень легко готовить и справится даже хозяйка без опыта. Итак, готовим!", – пишет Валентина Кущ.

Для этого рецепта шеф-повар берет следующие ингредиенты (в расчете на 2 персоны):

творог жирностью 5% – 400 г

мука – 50 г

сахар – 30 г

яйца – 2 шт.

ваниль

Но сахар добавляем по вкусу, можно вообще без него, если будем подавать сырники со сладким вареньем или медом.

Обычные сырники нужно формировать, а творог для них следует перетирать через сито, но в этом рецепте все легко – смешиваем и жарим.

Творог должен быть сухим. Смешиваем его с мукой, сахаром, яйцами и щепоткой ванилина. Готовая творожная масса будет держать форму, но останется липкой.

Формируем сырники влажными руками – так они не будут прилипать. На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем сырники и обжариваем их до румяности с обеих сторон. Подавать такие сырники можно с любыми топпингами по вашему вкусу.

Украинцы в комментариях оценили рецепт ленивых сырников:

"Только что приготовила, 10 минут на все, плюс кухня чистая (ибо не надо в муке их обваливать) 😅 спасибо 🙌🏼";

"Сырники получились красивые и вкусные!";

"Спасибо, для мамы с маленьким ребенком такой быстрый десерт утром – на вес золота 🥰".

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