Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкусные и ароматные ленивые сырники.
"Ленивые сырники или творожные оладьи, называйте этот завтрак как хотите. Но факт есть факт – их очень легко готовить и справится даже хозяйка без опыта. Итак, готовим!", – пишет Валентина Кущ.
Для этого рецепта шеф-повар берет следующие ингредиенты (в расчете на 2 персоны):
- творог жирностью 5% – 400 г
- мука – 50 г
- сахар – 30 г
- яйца – 2 шт.
- ваниль
Но сахар добавляем по вкусу, можно вообще без него, если будем подавать сырники со сладким вареньем или медом.
Обычные сырники нужно формировать, а творог для них следует перетирать через сито, но в этом рецепте все легко – смешиваем и жарим.
Творог должен быть сухим. Смешиваем его с мукой, сахаром, яйцами и щепоткой ванилина. Готовая творожная масса будет держать форму, но останется липкой.
Формируем сырники влажными руками – так они не будут прилипать. На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем сырники и обжариваем их до румяности с обеих сторон. Подавать такие сырники можно с любыми топпингами по вашему вкусу.
Украинцы в комментариях оценили рецепт ленивых сырников:
"Только что приготовила, 10 минут на все, плюс кухня чистая (ибо не надо в муке их обваливать) 😅 спасибо 🙌🏼";
"Сырники получились красивые и вкусные!";
"Спасибо, для мамы с маленьким ребенком такой быстрый десерт утром – на вес золота 🥰".
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