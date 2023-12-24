На этот раз на своей странице в Instagram звезда нового сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить селедку “под шубой” в форме рулета.

"Это очень популярный салат, который не надоедает и из года в год готовится к новогоднему столу 👍 Но предлагаю объединить классику с новой оригинальной подачей 😉", – пишет звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты: ⠀

свекла – 2-3 шт.

картофель – 2 шт.

морковь – 1 шт.

филе сельди – 130 г

майонез – 60 г

укроп

Свеклу, картофель и морковь участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко вымывает, солит, поливает растительным маслом, заворачивает в фольгу и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45 минут, до полной готовности овощей.

Запеченные овощи чистим от кожуры. Одну свеклу нарезаем тонкими кружочками, а остальные овощи натираем на большой терке.

У филе сельди отрезаем животик, будем использовать для рулета только спинку.

Далее участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко расстилает на стол фольгу, сверху пищевую пленку, а затем выкладывает ингредиенты, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). С помощью пленки закручиваем ролл, а фольгой формируем и затягиваем форму.

Отправляем рулет "Селедка под шубой" в холодильник на 30 минут, чтобы он настоялся, а затем нарезаем и украшаем сверху капельками майонеза и листочками укропа.

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