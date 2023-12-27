В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал классический реепт знаменитого торта с вафлями. Также "Мастер Шеф" подмечает, данный десерт уже всем известен, однако его можно усовершенствовать дополнительными вкусностями, добавить ягоды или фрукты.

Ингредиенты:

Пачка вафель

2 банки вареной сгущенки

200 г сливочного масла

150 г арахиса

1 кг бананов

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Выложите арахис на пергамент и запекайте в духовке до золотистого цвета. Оставьте его остывать, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление крема:

В большой миске смешайте вареную сгущенку с мягким сливочным маслом.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, тщательно перемешайте, пока не получится однородная смесь.

Подготовка бананов:

Нарежьте бананы кольцами.

Сбор торта:

Тщательно промажьте каждый слой вафельного торта кремом. Обратите внимание, что каждая ячейка вафли должна быть хорошо заполнена.

Выложите кольца бананов на каждый промазанный слой торта, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Измельчите запеченный арахис в крошку. Посыпьте крошкой арахиса верхний слой торта. Промажьте бортики торта кремом.

Хранение и подача:

Отправьте готовый торт в холодильник на 1 день, чтобы он хорошо пропитался.

Перед подачей посолите торт морской солью, чтобы придать ему особый вкус, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Дайте торту постоять перед подачей, предпочтительно сутки, чтобы все вкусы хорошо соединились.

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