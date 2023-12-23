Звезда нового сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить рождественскую кутью.
"Святой ужин начинается именно с этого блюда) И каждый, кто чтит традиции, знает, что кутья — это главное и особое блюдо украинского рождественского стола 🌟Она имеет особый вкус, аромат и придает еще больше праздничной атмосферы", – пишет участница "Мастер Шеф".
Каждая хозяйка готовит кутью совершенно по-разному, как и борщ. Ольга Рябенко поделилась рецептом, доставшимся ей от мамы.
Для приготовления кутьи участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты: ⠀
- пшеница – 180 г
- мак – 200 г
- грецкие орехи – 100 г
- изюм светлый и темный – 100 г
- клюква сушеная - 100 г
- мед – 50-70 г (по вкусу)
- ванильный сахар – 10 г
- сахар – 20 г
- соль – 5 г
- вода кипʼячена
Пшеницу звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко промывает, заливает 400 мл воды, добавляет соль и варит до полной готовности.
Мак промываем и отбрасываем на сито, заливаем 250 мл воды и варим на медленном огне 30 минут. Когда вода испарится, мак нужно перетереть с сахаром до однородности.
Сухофрукты заливаем на 10 минут кипятком. Орехи подсушиваем либо в духовке, либо на сковороде, а затем измельчаем. Мед разводим в теплой воде.
"Смешать все ингредиенты. Влить воду, количество выбирайте сами. Я делаю сочной, с небольшим количеством жидкости", – добавила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
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