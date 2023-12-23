Участница кулинарного шоу "Мастер Шеф 12" Ольга Рябенко раскрыла рецепт вкусной и ароматной кутьи, который достался ей от мамы.

Звезда нового сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить рождественскую кутью.

"Святой ужин начинается именно с этого блюда) И каждый, кто чтит традиции, знает, что кутья — это главное и особое блюдо украинского рождественского стола 🌟Она имеет особый вкус, аромат и придает еще больше праздничной атмосферы", – пишет участница "Мастер Шеф".

Каждая хозяйка готовит кутью совершенно по-разному, как и борщ. Ольга Рябенко поделилась рецептом, доставшимся ей от мамы.

Для приготовления кутьи участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты: ⠀

пшеница – 180 г

мак – 200 г

грецкие орехи – 100 г

изюм светлый и темный – 100 г

клюква сушеная - 100 г

мед – 50-70 г (по вкусу)

ванильный сахар – 10 г

сахар – 20 г

соль – 5 г

вода кипʼячена

Пшеницу звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко промывает, заливает 400 мл воды, добавляет соль и варит до полной готовности.

Мак промываем и отбрасываем на сито, заливаем 250 мл воды и варим на медленном огне 30 минут. Когда вода испарится, мак нужно перетереть с сахаром до однородности.

Сухофрукты заливаем на 10 минут кипятком. Орехи подсушиваем либо в духовке, либо на сковороде, а затем измельчаем. Мед разводим в теплой воде.

"Смешать все ингредиенты. Влить воду, количество выбирайте сами. Я делаю сочной, с небольшим количеством жидкости", – добавила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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