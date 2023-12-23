Маша Ефросинина, известная своей карьерой телеведущей, поделилась интересным эпизодом из прошлого, связанным с началом своего совместного проекта с Юрием Горбуновым, утренним шоу "Подъем". В ходе разговора она вспомнила забавную историю, произошедшую во время съемок для проекта в рамках темы выпуска "Взрослых девочек" о ругательствах.

Вместе с Горбуновым они проводили эксперименты, разыгрывая людей для воскресных утренников. Для создания эффектных видеозаписей требовались подготовленные сценарии, в том числе с матерными выражениями. Однако, как выяснилось, использование матерных выражений не прошло бесследно.

Один из режиссеров предложил им разыграть сцену с жесткой ссорой между мужем и женой, так чтобы они обругивали друг друга матом. Режиссер планировал удалить звук передачи в эфире, но произошла техническая ошибка, и матерные выражения оказались в эфире без цензуры.

"Нам с Юрием Николаевичем дай друг друга обложить матом – это же хлебом не корми. Короче говоря, уволили всех, кроме нас. Нас оштрафовали на две зарплаты. Я помню, что из "Подъема" ушло несколько серьезных рекламодателей" - призналась Ефросинина.

Ефросинина подчеркнула, что это был урок о цене ошибки и серьезных последствиях для всей команды технической поддержки.

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