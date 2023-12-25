На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал детальный рецепт турецкого фастфуда под названием кумпир, а то есть фаршированного запеченного картофеля. По словам "Мастер Шефа", в этот раз он предлагает готовить что-то похожее на картошку в мундире, но с особой, вкусной начинкой.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 1 большой картофель
  • 1 ч. л. сливочного масла
  • 50 г сыра
  • Кукуруза по вкусу
  • Колбаски по вкусу
  • Бекон, жареный, по вкусу
  • Зелень (укроп)
  • 2 ст. л. йогурта
  • 30 г маринованных огурцов
  • 5 г укропа
  • Соль по вкусу

Приготовление:

Запекание картошки:

Оберните картофель в фольгу и запекайте при 180°C в течение примерно 2 часов, пока он мягкий, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление соуса:

В глубокой миске смешайте нарезанные маринованные огурцы, укроп, соль и йогурт. Этот соус станет приятным дополнением к картошке.

Подготовка картошки:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, после запекания, осторожно выньте середину картошки. Добавьте сливочное масло и сыр. Тщательно перемешайте, создавая нежное картофельное пюре.

Начинка:

Верните пюре в основную часть картошки, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Равномерно распределите внутрь бекон, колбаски, кукурузу и натертый сыр.

Финальное запекание:

Запекайте картошку еще 5 минут при 180°C. Это даст возможность начинке прогреться и сыру растаять, создавая аппетитный слой сверху.

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