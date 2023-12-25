На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал детальный рецепт турецкого фастфуда под названием кумпир, а то есть фаршированного запеченного картофеля. По словам "Мастер Шефа", в этот раз он предлагает готовить что-то похожее на картошку в мундире, но с особой, вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 1 большой картофель
- 1 ч. л. сливочного масла
- 50 г сыра
- Кукуруза по вкусу
- Колбаски по вкусу
- Бекон, жареный, по вкусу
- Зелень (укроп)
- 2 ст. л. йогурта
- 30 г маринованных огурцов
- 5 г укропа
- Соль по вкусу
Приготовление:
Запекание картошки:
Оберните картофель в фольгу и запекайте при 180°C в течение примерно 2 часов, пока он мягкий, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Приготовление соуса:
В глубокой миске смешайте нарезанные маринованные огурцы, укроп, соль и йогурт. Этот соус станет приятным дополнением к картошке.
Подготовка картошки:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, после запекания, осторожно выньте середину картошки. Добавьте сливочное масло и сыр. Тщательно перемешайте, создавая нежное картофельное пюре.
Начинка:
Верните пюре в основную часть картошки, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Равномерно распределите внутрь бекон, колбаски, кукурузу и натертый сыр.
Финальное запекание:
Запекайте картошку еще 5 минут при 180°C. Это даст возможность начинке прогреться и сыру растаять, создавая аппетитный слой сверху.
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