Звезда нового сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить "мандаринки” оливье с мандариновым майонезом.
"Главной фишкой, отличающей этот рецепт среди других, является знакомая всем начинка, но с секретным соусом — мандариновым майонезом 🍊Такого вы еще точно не пробовали 🤤", – советует звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты: ⠀
- картофель – 2 шт.
- морковь – 4 шт.
- мясо запеченное (говядина, куриное филе), или вареный язык, или колбаса - по вашему вкусу
- огурцы корнишоны – 60 г
- горошек замороженный – 150 г
- майонез – 180 г
- яйца – 4 шт.
- мандарин – ½ шт.
Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла говяжью лопатку, посолила ее, поперчила, завернула в фольгу и отправила в разогретую до 180-200 градусов на 1 час. Запеченному мясу даем остыть, а затем ставим его на ночь в холодильник, тогда его будет легко нарезать.
Картофель и морковь моем, солим, поливаем растительным маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем при 180-200° до готовности - примерно 45 минут.
Две запеченные морковки натираем на мелкую терку, две – нарезаем средним кубиком. Вареные яйца, запеченное мясо и картофель, огурцы также нарезаем средним кубиком. Добавляем горошек. В майонез добавляем сок половины мандарина. Смешиваем все ингредиенты, кроме тертой моркови, и доводим салат по вкусу солью.
"На пленку выкладываем натертую морковь, сверху салат и формируем мандаринки, как на видео. Украшаем листочками от мандарина или другой зеленью. Можете не переживать, что сок мандарина сделает салат сладким. Кисло-сладкий вкус лишь усилит другие ингредиенты", – добавила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
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