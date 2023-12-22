Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила обновленный рецепт "Оливье" в оригинальной форме и со вкусным соусом.

Звезда нового сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить "мандаринки” оливье с мандариновым майонезом.

"Главной фишкой, отличающей этот рецепт среди других, является знакомая всем начинка, но с секретным соусом — мандариновым майонезом 🍊Такого вы еще точно не пробовали 🤤", – советует звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты: ⠀

картофель – 2 шт.

морковь – 4 шт.

мясо запеченное (говядина, куриное филе), или вареный язык, или колбаса - по вашему вкусу

огурцы корнишоны – 60 г

горошек замороженный – 150 г

майонез – 180 г

яйца – 4 шт.

мандарин – ½ шт.

Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла говяжью лопатку, посолила ее, поперчила, завернула в фольгу и отправила в разогретую до 180-200 градусов на 1 час. Запеченному мясу даем остыть, а затем ставим его на ночь в холодильник, тогда его будет легко нарезать.

Картофель и морковь моем, солим, поливаем растительным маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем при 180-200° до готовности - примерно 45 минут.

Две запеченные морковки натираем на мелкую терку, две – нарезаем средним кубиком. Вареные яйца, запеченное мясо и картофель, огурцы также нарезаем средним кубиком. Добавляем горошек. В майонез добавляем сок половины мандарина. Смешиваем все ингредиенты, кроме тертой моркови, и доводим салат по вкусу солью.

"На пленку выкладываем натертую морковь, сверху салат и формируем мандаринки, как на видео. Украшаем листочками от мандарина или другой зеленью. Можете не переживать, что сок мандарина сделает салат сладким. Кисло-сладкий вкус лишь усилит другие ингредиенты", – добавила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Последние новости Украины:

Победитель "Мастер Шеф" дал рецепт самого вкуснейшего стейка без мяса.

Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.

Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.