Леся Никитюк не употребляет мясо и в ее рационе много круп, рыбы, птицы, пишет Politeka.net. Известная телеведущая очень любит салаты.
«Свинину, телятину, баранину – не им уже 8 лет. Хлеб по праздникам», - рассказывала Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм.
Кроме того, ведущая отмечала, что в погоне за фигурой нельзя голодать.
"Не будете есть - не похудеете, более того... еще и наберете, и косы выпадут", - предупреждала Леся Никитюк.
Также Леся Никитюк делилась идеей вкусного, полезного и питательного завтрака.
Для его приготовления нужны такие ингредиенты: багет, моцарелла, цуккини, масло оливковое, бальзамический соус, чеснок, петрушка, соль и черный молотый перец, каенский перец.
Багет необходимо нарезать ломтиками и подсушить на сковороде без растительного масла.
Полезный завтрак Леси Никитюк.
Следующий шаг – цуккини нарезаем кружочками и поджариваем на оливковом масле с обеих сторон до золотистого цвета.
Моцареллу также нарезаем кружочками, чеснок и зелень режем.
Далее готовим соус. Смешиваем оливковое масло, бальзамический соус, добавляем зелень, соль, черный молотый перец, а также каенский перец.
Последний шаг – выкладываем на ломтик багета цуккини и моцареллу, поливаем соусом.
Все, завтрак по рецепту Леси Никитюк готов!
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