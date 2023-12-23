На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт интересного блюда, он рассказал, как готовить дома вкусный бургер в лаваше, сочетающий в себе лучшие черты бургера и шаурмы. По словам "Мастер Шефа", такой вариант блюда будет очень насыщенным и разнообразит привычное меню.
Время приготовления: 20-25 минут
Ингредиенты:
- Фарш (говяжий или свиной) – 100-150 г
- Лаваш – 1 лист
- Твердый сыр (например, чеддер) – 1 кусочек
- Помидор – 1 ломтик
- Рукола – 5 г
- Маринованный огурец – 5 г
- Майонез – 1 ст. ложка
- Кетчуп – 1 ст. ложка
- Горчица французская – 1 ст. ложка
- Паприка – 1 ст. ложка
- Растительное масло – для жарки
Инструкции:
Подготовка ингредиентов:
Нарежьте помидор, руколу и маринованный огурец тонкими ломтиками. Нарежьте твердый сыр, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Приготовление котлеты:
В миске смешайте фарш с паприкой и формируйте котлету по форме бургера.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Обжаривайте котлету с обеих сторон до золотистой корки, примерно по 5-7 минут с каждой стороны, или до полной проготовленности в зависимости от толщины.
Приготовление соуса:
В миске смешайте майонез, кетчуп и горчицу.
Сборка бургера:
Разложите лаваш, на него положите котлету.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, намазывайте соусом по верхней стороне котлеты.
Положите ломтик сыра, чтобы он немного таял от тепла котлеты.
Выложите свежие помидоры, руколу и маринованный огурец.
Сложите бургер, заверните лаваш вокруг начинки.
Подача:
Подавайте бургер горячим, нарезанным пополам или целиком, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.
Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.
Заделки "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.