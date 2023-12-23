На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт интересного блюда, он рассказал, как готовить дома вкусный бургер в лаваше, сочетающий в себе лучшие черты бургера и шаурмы. По словам "Мастер Шефа", такой вариант блюда будет очень насыщенным и разнообразит привычное меню.

Время приготовления: 20-25 минут

Ингредиенты:

Фарш (говяжий или свиной) – 100-150 г

Лаваш – 1 лист

Твердый сыр (например, чеддер) – 1 кусочек

Помидор – 1 ломтик

Рукола – 5 г

Маринованный огурец – 5 г

Майонез – 1 ст. ложка

Кетчуп – 1 ст. ложка

Горчица французская – 1 ст. ложка

Паприка – 1 ст. ложка

Растительное масло – для жарки

Инструкции:

Подготовка ингредиентов:

Нарежьте помидор, руколу и маринованный огурец тонкими ломтиками. Нарежьте твердый сыр, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление котлеты:

В миске смешайте фарш с паприкой и формируйте котлету по форме бургера.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обжаривайте котлету с обеих сторон до золотистой корки, примерно по 5-7 минут с каждой стороны, или до полной проготовленности в зависимости от толщины.

Приготовление соуса:

В миске смешайте майонез, кетчуп и горчицу.

Сборка бургера:

Разложите лаваш, на него положите котлету.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, намазывайте соусом по верхней стороне котлеты.

Положите ломтик сыра, чтобы он немного таял от тепла котлеты.

Выложите свежие помидоры, руколу и маринованный огурец.

Сложите бургер, заверните лаваш вокруг начинки.

Подача:

Подавайте бургер горячим, нарезанным пополам или целиком, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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