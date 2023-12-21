Каменских, выехав из страны, заговорила на личные темы и высказалась украинцам, как надо сейчас себя вести.

Настя Каменских на своей странице в Инстаграм рассказала о любви и отношениях, а также решила затронуть тему самореализации. Как известно, Каменских избегает темі личной жизни и выехав в Испанию обсуждает нейтральные темы на фоне массовой критики.

«К сожалению, бешеные человеческие амбиции, чувство нереализованности, недовольства или ощущение собственной незначимости приводят нас к войнам, разрухам и катастрофам. Так много людей находится в собственной погоне за призрачными ценностями, забывая о действительно простых и важных вещах.

Представьте, если бы каждый из нас понимал силу своего вклада и чувствовал бы ответственность за сохранение мира и нашего сосуществования в нем. Мне кажется, такой мир был бы нашим самым большим творением, исполненным гармонии и взаимопонимания» - заявила Каменских.

Каменских также добавила, ей хотелось бы, чтобы это было не только ее собственное представление, но чтобы и все окружающие были добрее на фоне происходящего в мире.

Также Каменских оправдалась, почему решила продвигать творчество не в Украине, а в Испании. По словам Каменских, работая за границей, она якобы получает возможность говорить о проблемах страны и поднимать важные вопросы.

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