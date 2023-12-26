В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт пирога, который разнообразит стол с десертами. "Мастер Шеф" считает, что и конфеты с кексами могут надоесть, если есть их слишком часто. Поэтому, чтоб порадовать себя, можно сделать вкусный пирог с морковью.

Ингредиенты:

Для пирога:

140 мл растительного масла

2 яйца

200 г тростникового сахара

300 г тертой моркови

180 г муки

1/2 ч. ложки соды

1 ч. ложка молотой корицы

Щепотка соли

Ананас (по желанию)

Изюм

Орехи

Для глазури:

250 г сливочного сыра

275 г сахарной пудры

Инструкции:

Приготовление теста:

В глубокой миске взбейте яйца с тростниковым сахаром до образования воздушной массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте.

Постепенно добавляйте тертую морковь, муку, соду, молотую корицу и щепотку соли. Перемешивайте до получения однородного теста.

По желанию, добавьте ананас, изюм и орехи в тесто, перемешивая ложкой.

Выпекание:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, перелейте тесто в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 150°C в течение 1 часа. Проверьте готовность, используя зубочистку — она должна быть сухой.

Приготовление глазури:

В миске взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой до получения густой и однородной массы.

Завершение:

Дайте пирогу полностью остыть.

Покройте пирог глазурью сверху, равномерно распределяя ее по поверхности. Дайте глазуре застыть, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Наслаждайтесь великолепным морковным пирогом с кремом-сыром!

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