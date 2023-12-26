В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт пирога, который разнообразит стол с десертами. "Мастер Шеф" считает, что и конфеты с кексами могут надоесть, если есть их слишком часто. Поэтому, чтоб порадовать себя, можно сделать вкусный пирог с морковью.
Ингредиенты:
Для пирога:
- 140 мл растительного масла
- 2 яйца
- 200 г тростникового сахара
- 300 г тертой моркови
- 180 г муки
- 1/2 ч. ложки соды
- 1 ч. ложка молотой корицы
- Щепотка соли
- Ананас (по желанию)
- Изюм
- Орехи
Для глазури:
- 250 г сливочного сыра
- 275 г сахарной пудры
Инструкции:
Приготовление теста:
В глубокой миске взбейте яйца с тростниковым сахаром до образования воздушной массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте.
Постепенно добавляйте тертую морковь, муку, соду, молотую корицу и щепотку соли. Перемешивайте до получения однородного теста.
По желанию, добавьте ананас, изюм и орехи в тесто, перемешивая ложкой.
Выпекание:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, перелейте тесто в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 150°C в течение 1 часа. Проверьте готовность, используя зубочистку — она должна быть сухой.
Приготовление глазури:
В миске взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой до получения густой и однородной массы.
Завершение:
Дайте пирогу полностью остыть.
Покройте пирог глазурью сверху, равномерно распределяя ее по поверхности. Дайте глазуре застыть, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Наслаждайтесь великолепным морковным пирогом с кремом-сыром!
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