Звезда "Дизель шоу", режиссер театра и кино Юлия Мотрук рассекретила проверенный рецепт приготовления вареников на пару.

Рецепт вареников на пару актриса «Дизель Шоу» Юлия Мотрук рассказала на своей странице в Инстаграм.

Юлия Мотрук отметила, что вареники по этому рецепту готовит ее муж.

«Самые вкусные вареники на пару с картофелем и грибами», - отметила звезда «Дизель Шоу», демонстрируя большую миску с пышными и аппетитными варениками.

По словам Мотрук, все болезни отступают, когда ее любимый готовит.

Итак, рецепт вареников на пару. Необходимо такие ингредиенты – кефир 500г, соль ч.л, сода ч.л, яйцо 1шт, мука.

По словам звезды «Дизель шоу», муки нужно столько, пока не вымесится тесто.

Вареники на пару, рецепт.

Для начинки необходимо картофель (отварить), грибы (отварить и перемолоть), соль и перец по вкусу, а также сливочное масло.

Зажарку для вареников с картофелем и грибами актриса «Дизель шоу» предлагает приготовить классическую – из сала и лука.

Отметим, что вареники на пару – это особое блюдо. Начинка в ней может быть любая, а вот тесто подойдет не всякое – оно должно быть замешано на кефире или простокваше.

Для приготовления вареников на пару подойдут кастрюля или глубокая эмалированная миска, которую сверху обвязывают марлей. Дуршлаг, который подходит по диаметру – устанавливают на кастрюлю с водой.

Специальная металлическая насадка с отверстиями для варки на пару.

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