В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал детально, как приготовить сладкие кексы с мягкой начинкой внутри и хрустящей корочкой снаружи. По словам "Мастер Шефа", кексы с какао можно приготовить разными способами, а его вариант приготовления еще и с изюминкой - воздушным кремом.

Эктор Хименес-Браво

Для кексов:

  • 2 яйца
  • 150 г сахара
  • 100 г масла сливочного (комнатной температуры)
  • 100 г сливок 35%
  • 110 г муки
  • 50 г какао
  • 5 г разрыхлителя

Для крема:

  • 200 г крем-сыра
  • 60 г масла сливочного (комнатной температуры)
  • 40 г сахарной пудры

Для вишневой начинки:

  • 160 г вишни (или любой другой ягоды)
  • 60 г сахара
  • 5 г пектина

В большой миске венчиком растерите масло с сахаром до получения пышной массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте яйца, сливки и тщательно перемешайте.

Постепенно добавьте муку, какао и разрыхлитель, перемешивая до однородности.

Разложите тесто в формы для выпечки в форме сердечек, заполняя их на 2/3.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выпекайте при 180 градусах в течение 20 минут или до готовности.

Приготовление крема:

В миске смешайте крем-сыр, масло и сахарную пудру.

Взбейте ингредиенты венчиком или блендером до образования плотных пиков, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление вишневой начинки:

В кастрюле смешайте вишню, сахар и пектин.

Доведите до кипения и варите еще 3-5 минут.

Используйте погружной блендер, чтобы раздробить вишню, затем процедите смесь через сито.

Сборка кексов:

Остудите кексы и выньте сердцевину ложкой, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Наполните пустое пространство внутри кекса вишневой начинкой.

Украсьте кексы кремом, рисуя на них красивые сердечки.

Последние новости Украины:

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.

Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.

Заделки "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.