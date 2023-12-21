В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал детально, как приготовить сладкие кексы с мягкой начинкой внутри и хрустящей корочкой снаружи. По словам "Мастер Шефа", кексы с какао можно приготовить разными способами, а его вариант приготовления еще и с изюминкой - воздушным кремом.

Для кексов:

2 яйца

150 г сахара

100 г масла сливочного (комнатной температуры)

100 г сливок 35%

110 г муки

50 г какао

5 г разрыхлителя

Для крема:

200 г крем-сыра

60 г масла сливочного (комнатной температуры)

40 г сахарной пудры

Для вишневой начинки:

160 г вишни (или любой другой ягоды)

60 г сахара

5 г пектина

В большой миске венчиком растерите масло с сахаром до получения пышной массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте яйца, сливки и тщательно перемешайте.

Постепенно добавьте муку, какао и разрыхлитель, перемешивая до однородности.

Разложите тесто в формы для выпечки в форме сердечек, заполняя их на 2/3.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выпекайте при 180 градусах в течение 20 минут или до готовности.

Приготовление крема:

В миске смешайте крем-сыр, масло и сахарную пудру.

Взбейте ингредиенты венчиком или блендером до образования плотных пиков, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление вишневой начинки:

В кастрюле смешайте вишню, сахар и пектин.

Доведите до кипения и варите еще 3-5 минут.

Используйте погружной блендер, чтобы раздробить вишню, затем процедите смесь через сито.

Сборка кексов:

Остудите кексы и выньте сердцевину ложкой, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Наполните пустое пространство внутри кекса вишневой начинкой.

Украсьте кексы кремом, рисуя на них красивые сердечки.

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