В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал детально, как приготовить сладкие кексы с мягкой начинкой внутри и хрустящей корочкой снаружи. По словам "Мастер Шефа", кексы с какао можно приготовить разными способами, а его вариант приготовления еще и с изюминкой - воздушным кремом.
Для кексов:
- 2 яйца
- 150 г сахара
- 100 г масла сливочного (комнатной температуры)
- 100 г сливок 35%
- 110 г муки
- 50 г какао
- 5 г разрыхлителя
Для крема:
- 200 г крем-сыра
- 60 г масла сливочного (комнатной температуры)
- 40 г сахарной пудры
Для вишневой начинки:
- 160 г вишни (или любой другой ягоды)
- 60 г сахара
- 5 г пектина
В большой миске венчиком растерите масло с сахаром до получения пышной массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте яйца, сливки и тщательно перемешайте.
Постепенно добавьте муку, какао и разрыхлитель, перемешивая до однородности.
Разложите тесто в формы для выпечки в форме сердечек, заполняя их на 2/3.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выпекайте при 180 градусах в течение 20 минут или до готовности.
Приготовление крема:
В миске смешайте крем-сыр, масло и сахарную пудру.
Взбейте ингредиенты венчиком или блендером до образования плотных пиков, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Приготовление вишневой начинки:
В кастрюле смешайте вишню, сахар и пектин.
Доведите до кипения и варите еще 3-5 минут.
Используйте погружной блендер, чтобы раздробить вишню, затем процедите смесь через сито.
Сборка кексов:
Остудите кексы и выньте сердцевину ложкой, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Наполните пустое пространство внутри кекса вишневой начинкой.
Украсьте кексы кремом, рисуя на них красивые сердечки.
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