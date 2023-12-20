Украинская телеведущая и блоггер Леся Никитюк не удержалась и похвасталась аппетитным блюдом на своем столе.

Леся Никитюк похвасталась тонкими и нежными блинчиками, пишет Politeka.net.

«Мамины», - рассказала Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм, демонстрируя также тарелочку с вареньем.

Отметим, что домашние блины – это действительно очень вкусно. А начинку можно взять любую: как сладкую, так и соленую, острую или пикантную. С мясом, грибами, капустой или с рыбой.

Для приготовления блинчиков лучше всего подходит пшеничная мука.

Блинчики получились очень нежными.

Однако, если хочется пышных блинов, можно отдать предпочтение овсяной или гречневой муке. Готовя блины, чобы избежать появления комков муку добавляйте небольшими порциями, постоянно помешивая.

По консистенции тесто для блинов должно быть как жидкая сметана. Для того чтобы блины получились очень нежными, муку следует просеять 2–3 раза.

Так, именно из-за неправильного приготовленного теста, когда смесь имеет плохую консистенцию, блины могут порваться.

К примеру, если тесто очень жидкое или льется комочками, нужно добавить к смеси несколько ложек муки и взбить с помощью венчика.

А вот благодаря кисломолочным продуктам повышенной жирности (2,5–5%) блины всегда получатся нежными и вкусными.

Известный ресторатор и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко отмечает: чем жирнее будет молоко, тем насыщеннее вкус получите.

Клопотенко также советует обязательно оставить готовое тесто для блинов отдохнуть на 10 минут, чтобы разошлась клетчатка.

Так блины не будут рваться в процессе жарки.

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