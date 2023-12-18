Оккупанты на Токмакском направлении используют очевидный метод - "давление на флангах" украинского вклинения. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

Во-первых, по его словам, передовые подразделения противника пытаются атаковать передовые подразделения ВСУ по направлению Копани - район севернее Работино и даже имели определенный успех, продвинувшись на 800 метров. Кроме того, оккупанты, вероятно, смогли ликвидировать угрозу для своих позиций на северо-западной окраине с.Вербовое, продвинувшись на 400 метров к северу от этого населенного пункта.

Эксперт отметил, что для обеспечения этих активных действий на флангах, противник также организовал серию атак северо-западнее с.Новопрокоповка и атаковал передовые позиции ВСУ юго-восточнее этого населенного пункта.

"В идеале командование противника стремится прорваться в район Успенской Балки с запада и востока и полностью покончить с украинским вклинением в его систему обороны на Токмакском направлении... Но, я не думаю, что в командовании ГВ противника "Запорожье" засели исключительно безнадежные мечтатели, и они всерьез рассматривают такую возможность. Особенно тогда, когда у этой ГВ для такого рода результата объективно не хватает сил и средств", – заявил Константин Машовец.

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