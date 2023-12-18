Военный эксперт рассказал о резком обострении ситуации в районе села Новомихайловка Донецкой области, и чем это может угрожать дальше.

Продвинувшись по направлению Марьинка - Георгиевка, российские оккупационные войска получили возможность организовать наступление на позиции ВСУ в районе Новомихайловки с северного направления. Одновременно с этим противник стремится пробиться в сторону Новомихайловки со стороны с.Степное и с.Сладкое.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По словам эксперта, сейчас бои продолжаются на ближних подступах к Новомихайловке, но в ближайшее время, очевидно, противник может атаковать позиции ВСУ по общей дирекции Победа - Константиновка, вдоль дороги Марьинка - Угледар, чтобы зайти в тыл и левый фланг тактической группе ВСУ, которая обороняется в районе Новомихайловки.

"Но, в общем смысле... очевидно, что главной целью противника (на оперативном уровне) в районе южнее и юго-западнее г.Донецк является полная ликвидация Угледарского плацдарма ВСУ. Именно в таком контексте следует рассматривать настойчивую активность войск противника в районе Марьинки, в районе с.Шевченково и Павловка", – пишет Константин Машовец.

Эксперт добавил, что командование российских оккупационных войск создает себе предварительные удобные условия для повторения Бахмутского и Авдеевского "сценариев" в районе Угледара, то есть продвигается на фланговых направлениях по отношению к району обороны ВСУ.

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