Военный эксперт объяснил, как за последние дни изменилась ситуация в районе Бахмута.

Командование российских оккупационных войск на Бахмутском направлении пытается любой ценой восстановить свое положение западнее и юго-западнее города.

Как рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец, для этого командование противника дополнительно ввело в бой по направлению на село Ивановское подразделения 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а севернее с.Богдановка задействовало дополнительные подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады.

По словам эксперта, в течение примерно двух минувших суток противнику удалось на этих направлениях захватить один взводный опорный пункт, а также вытеснить передовые украинские подразделения минимум с трех позиций отделения, еще две такие позиции оккупанты разбили артиллерией.

Константин Машовец отметил, что южнее Бахмута противник, очевидно, задействовал для атакующих\штурмовых действий почти все подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады, однако безуспешно. Тем временем к северу от Клещеевки российские оккупационные войска были вынуждены отойти с одной из передовых позиций.

"Бои на этом направлении носят крайне жесткий и упрямый характер, обе стороны постоянно атакуют контратакуют друг друга, ситуация очень динамично меняется", – добавил военный обозреватель.

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