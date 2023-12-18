Российские захватчики применяют под Авдеевкой тактику, которую позаимствовали у других преступников.

Об этом тактике рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет Politeka.net.

«Танк-шахид... На скрине "голый" Т-62, который использовали как танк-шахид, начинённый взрывчаткой. Остановлен он был в районе Водяного. В районе Авдеевки российские оккупанты применяют тактику ИГИЛ, когда транспортное средство нагружали взрывчаткой и отправляли на позиции противника со смертником внутри», - рассказал Коваленко в своем Телеграм-канале.

По его словам, оккупанты так поступают уже не впервые.

«Правда, механик-водитель предварительно выпрыгивает из танка и тот становится безэкипажным-неуправляемым. Но, думаю, это временно», - предположил эксперт, добавив, чт осо временем российское командование начнет приковывать своих мехводов наручниками.

Также эксперт отметил, что таким образом оккупанты нашли применение Т-62, которые не попали под "модернизацию" 103-го БТРЗ (Чита).

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток произошло более 60 боевых столкновений.

Согласно неофициальным данным, противник захватил Авдеевскую промку и занял позиции наших войск уже на улицах частного сектора Авдеевки.

Как свидетельствуют карты Deep State, враг улучшил свое тактическое положение севернее Опытного, а также севернее и западнее Водяного. Похожая ситуация в Первомайском и Невельском.

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