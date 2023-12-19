В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился, косички с сыром станут отличным угощением, сочетая в себе нежность теста и аромат начинки. "Мастер Шеф" подметил, что такое простое угощение станет альтернативой хлебу или закускам.

Ингредиенты для теста:

500 г муки

1 ст. ложка сухих дрожжей или 25 г свежих

2 ст. ложки сахара

240 мл теплого молока

2 яйца

1 ч. ложка соли

Ингредиенты для начинки:

120 г сливочного масла

Букет базилика

2 зубчика чеснока

2 г соли

150 г твердого сыра (например, пармезан)

Инструкции:

В большой миске смешайте муку, сухие дрожжи (или свежие), сахар, теплое молоко, яйца и соль. Вымешивайте тесто на средней скорости в течение 14 минут до тех пор, пока оно не станет липким, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

После вымешивания накройте тесто пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа для поднятия.

Разделите поднятое тесто на 3 части и раскатайте каждую часть отдельно.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, для начинки приготовьте блендером смесь из сливочного масла, базилика, чеснока, соли и твердого сыра.

Нанесите тонкий слой начинки на раскатанное тесто и посыпьте сверху сыром. Скрутите тесто в виде шариков, как показано в видео.

Смажьте сверху каждый шарик яйцом.

Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 25 минут, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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