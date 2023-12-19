В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился, косички с сыром станут отличным угощением, сочетая в себе нежность теста и аромат начинки. "Мастер Шеф" подметил, что такое простое угощение станет альтернативой хлебу или закускам.
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки
- 1 ст. ложка сухих дрожжей или 25 г свежих
- 2 ст. ложки сахара
- 240 мл теплого молока
- 2 яйца
- 1 ч. ложка соли
Ингредиенты для начинки:
- 120 г сливочного масла
- Букет базилика
- 2 зубчика чеснока
- 2 г соли
- 150 г твердого сыра (например, пармезан)
Инструкции:
В большой миске смешайте муку, сухие дрожжи (или свежие), сахар, теплое молоко, яйца и соль. Вымешивайте тесто на средней скорости в течение 14 минут до тех пор, пока оно не станет липким, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
После вымешивания накройте тесто пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа для поднятия.
Разделите поднятое тесто на 3 части и раскатайте каждую часть отдельно.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, для начинки приготовьте блендером смесь из сливочного масла, базилика, чеснока, соли и твердого сыра.
Нанесите тонкий слой начинки на раскатанное тесто и посыпьте сверху сыром. Скрутите тесто в виде шариков, как показано в видео.
Смажьте сверху каждый шарик яйцом.
Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 25 минут, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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