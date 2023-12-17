Недавно в информационном пространстве снова начали снова активно циркулировать новости о якобы развертывании на северном направлении на территории Беларуси каких-то очередных ударных группировок противника.

Как рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец, сейчас вдоль всей украинско-белорусской границы развернуты следующие силы и средства противника:

личного состава – до 1840;

танков – не зафиксировано;

боевых бронированных машин всех типов – до 68-70 единиц;

артиллерийских систем калибром от 100-мм – 24;

реактивных систем залпового огня – 3.

По словам эксперта, это все, что на данный момент развернуто противником в пограничных районах на всю протяженность Государственной границы Украины с Беларусью по направлению на Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области.

Константин Машовец отметил, что вполне возможно, что первоисточником "новостей" о концентрации войск противника по направлению на зону ответственностиоперативно-стратегической группировки войск "Север" стала недавняя серия проверок уровня боеготовности в нескольких бригадах вооруженных сил Беларуси, и ее кто-то воспринял как подготовку к очередному "вторжению с севера".

Военный обозреватель объяснил, что алгоритм такой проверки включает в себя практическую отработку командованием и личным составом подразделения таких элементов, как получение соответствующего сигнала тревоги, приведение в высшую степень боевой готовности, выдвижение в условный (или реальный) район сосредоточения, отработку элементов боевой подготовки и боевой слаженности, включая боевую стрельбу.

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