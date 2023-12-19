В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт сладкого десерта с какао и шоколадом. По словам "Мастер Шефа", многие любят мягкие сладости, которые хорошо подходят к чаю или кофе, поэтому он решил предложить нечто особе к столу.

Ингредиенты:

Черный шоколад – 230 г

Сливочное масло – 115 г

Яйца – 5 шт.

Сахар – 150 г

Ванилин – 10 г

Соль – 2,5 г

Какао – 2 ст. л.

Приготовление:

Нагрейте духовку до 160 °C.

Шоколад поломайте и положите вместе с маслом в посуду. Растопите их на медленном огне, постоянно помешивая, до получения однородной массы. Оставьте остывать, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В отдельной посуде разбейте яйца, добавьте сахар, ванилин и соль. Взбейте ингредиенты до образования пышной массы.

Смешайте взбитые яйца с растопленным шоколадом и маслом. Постепенно добавляйте какао, продолжая перемешивать, чтобы избежать комков.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, вылейте получившуюся массу в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом или покрытую пергаментом.

Выпекайте брауни в предварительно разогретой духовке при температуре 160 °C в течение 45–50 минут. Для проверки готовности вставьте в центр десерта деревянную палочку – она должна выйти чистой или с небольшими крошками.

После выпекания дайте брауни остыть в форме, затем переложите его на решетку для полного остывания, светует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Перед подачей посыпьте десерт какао, чтобы придать ему дополнительный шоколадный аромат и визуальный эффект.

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