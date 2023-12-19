В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт сладкого десерта с какао и шоколадом. По словам "Мастер Шефа", многие любят мягкие сладости, которые хорошо подходят к чаю или кофе, поэтому он решил предложить нечто особе к столу.
Ингредиенты:
- Черный шоколад – 230 г
- Сливочное масло – 115 г
- Яйца – 5 шт.
- Сахар – 150 г
- Ванилин – 10 г
- Соль – 2,5 г
- Какао – 2 ст. л.
Приготовление:
Нагрейте духовку до 160 °C.
Шоколад поломайте и положите вместе с маслом в посуду. Растопите их на медленном огне, постоянно помешивая, до получения однородной массы. Оставьте остывать, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В отдельной посуде разбейте яйца, добавьте сахар, ванилин и соль. Взбейте ингредиенты до образования пышной массы.
Смешайте взбитые яйца с растопленным шоколадом и маслом. Постепенно добавляйте какао, продолжая перемешивать, чтобы избежать комков.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, вылейте получившуюся массу в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом или покрытую пергаментом.
Выпекайте брауни в предварительно разогретой духовке при температуре 160 °C в течение 45–50 минут. Для проверки готовности вставьте в центр десерта деревянную палочку – она должна выйти чистой или с небольшими крошками.
После выпекания дайте брауни остыть в форме, затем переложите его на решетку для полного остывания, светует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Перед подачей посыпьте десерт какао, чтобы придать ему дополнительный шоколадный аромат и визуальный эффект.
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