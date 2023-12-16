За первую половину декабря потери российских оккупационных войск составили 14 780 личного состава.

Как рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, этот показатель сопоставим с темпами и объёмами потерь оккупантов в ноябре, когда был установлен абсолютный рекорд потерь россиян - 28 550.

При этом эксперт отметил, что показатель потерь оккупантов в технике (танках, боевых бронированных машинах, артиллерии) снижается. Так, по потерям танков пиковым был октябрь, на который пришелся самый разгар наступления на Авдеевку, а вот в ноябре потери снизились на 40%. В декабре снижение потерь в танках у российских оккупационных войск, по сравнению с ноябрём, может составить 10-20%.

"И это происходит не потому, что они стали эффективнее использовать механизированную компоненту, нет. А потому что с ноября именно пехотная компонента становится у РОВ основной при штурмовых действиях. Что же до техники, то её стараются меньше сейчас выводить в "поля", накапливая для попытки более мощных прорывов. В районе той же Авдеевки, например", – объяснил Александр Коваленко.

Военный обозреватель добавил, что это всё приводит к тому, рост потерь российских оккупационных войск в ближайшее время будет таким же высоким, и декабрь вполне может стать рекордным по количеству уничтоженных оккупантов.

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