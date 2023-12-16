По Лимано-Купянской оси у оккупантов нет возможности выйти на левый берег Оскола с перспективой форсирования на правый, наступление противника в районе Синьковки затормозилось, поэтому российское командование попытается форсировать реку в неожиданном месте - в направлении Камянки.

Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Сейчас противник накапливает ресурс на левом берегу реки Оскол в районе временно оккупированных сел Пески, Тополи и Лиман Второй Харьковской области. По словам эксперта, направлением удара, вероятно, станут сёла Тополи и Камянка на правом берегу.

"Но, что больше всего вызывает опасения, так это переброска в вышеупомянутую локацию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк", которые должны будут обеспечить успешность проведения данной операции. Ну или пополнить состав уничтоженной техники данного типа, которая и так на вес золота, особенно с проблемами поставок в войска проблемных ТОС-2", – пишет Александр Коваленко.

Военный обозреватель отметил, что с учётом наблюдения за эффективностью форсирования водных преград российскими войсками на протяжении 2022-2023, у него возникают сомнения об успешности этого плана.

"Хотя, ТОС-1А "Солнцепёк", всё же, вызывают опасения и высокий риск усиления огневого воздействия посредством авиации, с применением КАБов. Не исключаю, что на момент форсирования, КАБы будут преимущественно сосредоточены именно на эту локацию", – добавил Коваленко.

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