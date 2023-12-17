Военный эксперт рассказал, где сейчас самая горячая ситуация на фронте и какая у оккупантов задача минимум.

Ситуация полностью по Восточному направлению сейчас угрожающая для Украины. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Евгении Кутновой.

"Весь Восток опасен, вся гигантская дуга. Это большая дуга. Правда, Лимано-Купьянское направление – это больше Харьковщина, но тем не менее увязываем ее в большой Восточный плацдарм. Вот если оттуда начинаем, то Лимано-Купянское направление, Бахмут, Марьинка, Угледар, заканчиваем в Авдеевке. Почему так? Пришел путин к выводу, что ликвидировать украинскую государственность на этом историческом этапе точно им не удастся, они этого не сделают, значит, надо реализовывать задачу минимум.

Задача минимум очень проста, потому что проиграть путин не может. Задача минимум – выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. И, кстати, должен напомнить что casus belli, то есть повод к войне, как раз и был в части признания этих двух республик сначала независимыми государствами, а затем полноценное их включение в состав российской федерации, и это действительно очень серьезно", – подчеркнул Петр Черник.

Эксперт подчеркнул, что россиянам сейчас очень сильно нужна стратегическая передышка, больше, чем нам.

"Нам очень больно, нам очень тяжело, очень горько, но больше нужна им. И экстраполируем себе ситуацию, что они реализовали задачу выхода на границы этих двух областей: путин действует по-сатанински, говорит крайне просто всему миру - цивилизованному, не цивилизованному - всему:"Я специальную военную операцию закончил, точка, мы своей цели достигли, а украинцы не хотят заканчивать войну", – предупредил Петр Черник.

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