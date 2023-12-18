В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился своим вариантом приготовления крылышек с соусом и куркумой. "Мастер Шеф" добавил, эти хрустящие и вкусные куриные крылья с приправами приготовятся всего за 30 минут и обязательно порадуют любителей сочного мяса.

Ингредиенты:

500–700 г куриных крыльев;

2–3 зубчика чеснока;

20 мл соевого соуса;

25 мл оливкового масла;

5–6 ст. ложек куркумы;

2 ст. ложки меда;

Соль и перец по вкусу;

200 г свежего ананаса.

Приготовление:

Нарежьте куриные крылья на отдельные части и сделайте надрезы на каждом из них. Выложите их в миску. Нарежьте чеснок тонкими ломтями и добавьте к куриным крыльям, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Полейте куриные крылья соевым соусом и оливковым маслом.

Посыпьте куркумой, добавьте мед, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрыли курицу, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Нарежьте ананас на тонкие дольки или пластины.

На противне выложите ананас, затем сверху разложите куриные крылья, обильно пропитанные приправами.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, запекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C до получения золотистой корочки на куриных крыльях. Это должно занять примерно 20–25 минут.

Подавайте готовые куриные крылья горячими, украшенными свежим ананасом. Можно подать их как самостоятельное блюдо или к гарниру по вашему выбору, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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