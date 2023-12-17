В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил удивительный рецерт соленых сырников, которые будут не хуже привычного варианта блюда. "Мастер Шеф" заявил, что таким рецептом он может запросто "взорвать" ваши вкусовые рецепторы.

Ингредиенты:

300 г творога

Два желтка

20 г сыра чеддер

20 г пармезана

Щепотка соли

Щепотка сахара

5 г муки

Приготовление:

В глубокой миске соедините творог, два желтка, натертый сыр чеддер и пармезан.

Добавьте щепотку соли и сахара для подчеркивания вкуса, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая, до получения однородного теста.

Формирование Сырников:

С помощью специальной лопатки или рук сформируйте небольшие лепешки из теста, придавая им форму сырников.

Обжаривание:

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корки.

Завершение приготовления:

Переложите обжаренные сырники на противень, обсыпанный мукой или покрытый пергаментом.

Поставьте противень в разогретую духовку на 5 минут для дополнительного запекания.

Подача:

Выньте сырники из духовки и дайте им немного остыть перед подачей.

Подсказка:

Подавайте соленые сырники горячими, посыпанными свежей зеленью или соусом на ваш вкус, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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