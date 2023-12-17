В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил удивительный рецерт соленых сырников, которые будут не хуже привычного варианта блюда. "Мастер Шеф" заявил, что таким рецептом он может запросто "взорвать" ваши вкусовые рецепторы.

Эктор Хименес-Браво, МастерШеф, Мастер Шеф

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • Два желтка
  • 20 г сыра чеддер
  • 20 г пармезана
  • Щепотка соли
  • Щепотка сахара
  • 5 г муки

Приготовление:

В глубокой миске соедините творог, два желтка, натертый сыр чеддер и пармезан.

Добавьте щепотку соли и сахара для подчеркивания вкуса, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая, до получения однородного теста.

Формирование Сырников:

С помощью специальной лопатки или рук сформируйте небольшие лепешки из теста, придавая им форму сырников.

Обжаривание:

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корки.

Завершение приготовления:

Переложите обжаренные сырники на противень, обсыпанный мукой или покрытый пергаментом.

Поставьте противень в разогретую духовку на 5 минут для дополнительного запекания.

Подача:

Выньте сырники из духовки и дайте им немного остыть перед подачей.

Подсказка:

Подавайте соленые сырники горячими, посыпанными свежей зеленью или соусом на ваш вкус, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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