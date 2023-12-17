В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил удивительный рецерт соленых сырников, которые будут не хуже привычного варианта блюда. "Мастер Шеф" заявил, что таким рецептом он может запросто "взорвать" ваши вкусовые рецепторы.
Ингредиенты:
- 300 г творога
- Два желтка
- 20 г сыра чеддер
- 20 г пармезана
- Щепотка соли
- Щепотка сахара
- 5 г муки
Приготовление:
В глубокой миске соедините творог, два желтка, натертый сыр чеддер и пармезан.
Добавьте щепотку соли и сахара для подчеркивания вкуса, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая, до получения однородного теста.
Формирование Сырников:
С помощью специальной лопатки или рук сформируйте небольшие лепешки из теста, придавая им форму сырников.
Обжаривание:
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корки.
Завершение приготовления:
Переложите обжаренные сырники на противень, обсыпанный мукой или покрытый пергаментом.
Поставьте противень в разогретую духовку на 5 минут для дополнительного запекания.
Подача:
Выньте сырники из духовки и дайте им немного остыть перед подачей.
Подсказка:
Подавайте соленые сырники горячими, посыпанными свежей зеленью или соусом на ваш вкус, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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