Обязательным ингредиентом украинской пиццы должна быть подбрюшина.

Кулинарный эксперт Чаба Бакош в эфире шоу "Утро дома" на телеканале "Дом" показал упрощенный рецепт пиццы, для которого даже не нужно будет возиться с тестом, ведь мы возьмем готовое слоеное.

Для приготовления оригинальной украинской пиццы нам понадобятся следующие ингредиенты:

тесто слоеное – 1 уп.

паста томатно - 100 г

сок томатный - 150 г

балык копченый – 150 г

подбрюшина - 150 г

колбаса копченая – 150 г

сыр твердый - 100 г

крем-сыр - 150 г

черный перец, кориандр и другие специи по вкусу (например, базилик)

чеснок - 2 зубчика

оливковое масло

Сначала готовим соус. Для этого смешиваем томатный сок и томатную пасту. Чеснок выжимаем через пресс. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла и быстро обжариваем чеснок, затем добавляем томатную смесь, черный перец, кориандр и другие специи по желанию и провариваем соус.

Тесто раскатываем на пергаменте в пласт по размеру противня и равномерно выкладываем сверху томатный соус.

Подбрюшину, колбасу и балык нарезаем тоненькими кусочками, хоть можно и по-казацки, большими. Выкладываем мясо рядами на томатный соус и равномерно посыпаем тертым сыром.

Выпекать такую ​​пиццу нужно в разогретой до 180 градусов духовке до готовности.

Для подачи Чаба Бакош с помощью ложки выкладывает сверху на горячую пиццу крем-сыр.

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