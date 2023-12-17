Обязательным ингредиентом украинской пиццы должна быть подбрюшина.
Кулинарный эксперт Чаба Бакош в эфире шоу "Утро дома" на телеканале "Дом" показал упрощенный рецепт пиццы, для которого даже не нужно будет возиться с тестом, ведь мы возьмем готовое слоеное.
Для приготовления оригинальной украинской пиццы нам понадобятся следующие ингредиенты:
- тесто слоеное – 1 уп.
- паста томатно - 100 г
- сок томатный - 150 г
- балык копченый – 150 г
- подбрюшина - 150 г
- колбаса копченая – 150 г
- сыр твердый - 100 г
- крем-сыр - 150 г
- черный перец, кориандр и другие специи по вкусу (например, базилик)
- чеснок - 2 зубчика
- оливковое масло
Сначала готовим соус. Для этого смешиваем томатный сок и томатную пасту. Чеснок выжимаем через пресс. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла и быстро обжариваем чеснок, затем добавляем томатную смесь, черный перец, кориандр и другие специи по желанию и провариваем соус.
Тесто раскатываем на пергаменте в пласт по размеру противня и равномерно выкладываем сверху томатный соус.
Подбрюшину, колбасу и балык нарезаем тоненькими кусочками, хоть можно и по-казацки, большими. Выкладываем мясо рядами на томатный соус и равномерно посыпаем тертым сыром.
Выпекать такую пиццу нужно в разогретой до 180 градусов духовке до готовности.
Для подачи Чаба Бакош с помощью ложки выкладывает сверху на горячую пиццу крем-сыр.
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