Украинская актриса и телеведущая Ксения Мишина готовит завтраки для себя и своего сына Платона и знает, что приготовить быстро, просто и вкусно.

К примеру, Ксения Мишина может приготовить на завтрак даже печенье, пишет Politeka.net. Но только из простых и полезных ингредиентов.

Так, для приготовления печенья по этому рецепту Ксения Мишина советует взять следующие ингредиенты: два банана, 1,5 стакана овсяной крупы, кунжут.

Ход приготовления печенья по рецепту Ксении Мишиной, о котором она рассказала на своей странице в Инстаграме, очень простой.

Сначала необходимо размять вилкой бананы. Затем добавить овсяные хлопья и кунжут, тщательно перемешать до однородной консистенции.

Если есть желание, можно добавить изюм или грецкие орехи с медом.

Формируем печенье мокрыми руками и выкладываем на пергамент.

Овсяное печенье с бананом по рецепту Ксении Мишиной выпекаем в духовке примерно 40 минут.

«Утром печенье: два банана, овсяная крупа, кунжут. 40 минут в духовку», – рассказывала Ксения Мишина.

Отметим, что по желанию в овсяное печенье можно добавить шоколад или изюм.

Хлопья для печенья можно измельчить в чаше блендера.

Отметим, что Ксения Мишина рассказала, как за четыре месяца похудела на 12 килограммов.

«Я работала с очень классной командой квалифицированных людей, менторами, которые помогали, наблюдали, которые вели меня. На самом деле все так просто. Но просто надо делать. Мы привыкли к тому, чтобы все усложнять и вестись на то, на что не нужно», – отмечала Ксения Мишина.

По словам Ксении Мишиной, питание – это важнейшая составляющая на пути к желаемой фигуре.

«Есть физический голод, а есть психологический голод. Очень важно научиться отличать, ты действительно сейчас голодна или что-то сейчас произошло, какая-то ситуация, после которой ты захотела поесть», - объясняла Ксения Мишина.

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