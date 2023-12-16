Ольга Сумская рассказала интересный рецепт завтрака, который и питательный, и очень вкусный и аппетитный с виду.

Украинская телеведущая и актриса Ольга Сумская советует попробовать приготовить на завтрак блюдо из яиц, но более оригинальное, чем обычный омлет или жареная яичница.

Речь идет о яичных конвертах с сыром и ветчиной, пишет Politeka.net.

Для приготовления этого блюда на завтрак Ольга Сумская предлагает подготовить следующие ингредиенты: яйца – 4 шт, ветчина – 130 г, сыр твердый – 100, растительное масло для жарки и зелень.

Нарезаем сыр и ветчину тоненькими слайсами. Дальше Ольга Сумская разбила яйца в отдельную миску и взбила их до однородности.

Следующий шаг – разогреваем сковороду и смазываем ее растительным маслом.

«Омлет я не солю. Ведь у меня ингредиенты уже соленые, а именно ветчина и сыр», - отметила Ольга Сумская, готовя завтрак в эфире программы «Смак дня».

Часть яичной смеси выливаем на разогретую сковороду. Поджариваем с обеих сторон – должен получиться тонкий блинчик.

На поджаренную сторону омлета в центр выкладываем несколько кусочков сыра и ветчины. Заворачиваем квадратиком и переворачиваем, чтобы еще поджарилось.





Выкладываем «конвертик» на тарелку и жарим следующий. Снова выкладываем в центр на поджаренную сторону блина ветчину и сыр, сворачиваем конвертиком и переворачиваем.

Украшаем блюдо зеленью.

«Наше блюдо можно подавать на стол!», - отметила Ольга Сумская.

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