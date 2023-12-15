Противник активно наступает западнее, юго-западнее и южнее Бахмута. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

Так, по направлению на с.Ивановское подразделения противника смогли вытеснить передовые украинские подразделения с четырех позиций отделения, а северо-западнее с.Клещеевка – еще с двух позиций. Аналогичные попытки оккупантов наступать южнее с.Андреевка закончились безрезультатно.

"Насколько я понимаю, командование противника в районе г.Бахмут нашло, как ему кажется, достаточно удачный способ обеспечивать непрерывность своего наступления... Оно поочередно "активизирует" свои передовые подразделения на разных участках в пределах одного оперативно-тактического направления", – пишет Константин Машовец.

Эксперт отметил, что сначала "рывок" в сторону Богдановки и в районе Хромового совершили подразделения парашютно-десантных полков 98-й воздушно-десантной дивизии, а когда им крайне понадобилось доукомплектование и перегруппировка, тут же активизировались передовые подразделения мотострелковых соединений 2-го и 3-го армейских корпусов.

"По всей вероятности, после того, как "выдохнутся" уже они, снова оживится пополненная русская дЮсантура... Такой себе, наступательный круговорот...", – объяснил военный обозреватель.

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