В ночь на 15 декабря россияне совершили новую атаку Украины, первые подробности.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, противник атаковал ударными беспилотниками типа Shahed.

Пуски дронов происходили из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край – РФ).

"Все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей", - сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Отметим, что об угрозе минувшей ночью предупреждали также жителей Хмельницкой, Винницкой и Кировоградской областей.

«Пара мопедов пролетает на север Старкона по западному курсу. Могут свернуть либо в сторону Шепетовского района, либо дальше западнее на Тернопольскую область. Есть мопед в Кировоградской области», - сообщалось в телеграмм-канале «Николаевский Ванек».

Тем временем стало известно, что повреждено предприятие в результате нового обстрела Никополя в ночь на 15 декабря. По городу избивали из артиллерии.

Погибших и раненых, к счастью, нет.

Добавим, днем 14 дкабря силы ПВО сбили в Киеве гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Об этом сообщал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Также одну ракету Х-59 сбили в Днепропетровской области.

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