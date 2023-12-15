Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, противник атаковал ударными беспилотниками типа Shahed.

Пуски дронов происходили из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край – РФ).

"Все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей", - сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

воздушная тревога

Отметим, что об угрозе минувшей ночью предупреждали также жителей Хмельницкой, Винницкой и Кировоградской областей.

«Пара мопедов пролетает на север Старкона по западному курсу. Могут свернуть либо в сторону Шепетовского района, либо дальше западнее на Тернопольскую область. Есть мопед в Кировоградской области», - сообщалось в телеграмм-канале «Николаевский Ванек».

Тем временем стало известно, что повреждено предприятие в результате нового обстрела Никополя в ночь на 15 декабря. По городу избивали из артиллерии.

Погибших и раненых, к счастью, нет.

Добавим, днем 14 дкабря силы ПВО сбили в Киеве гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Об этом сообщал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Также одну ракету Х-59 сбили в Днепропетровской области.

ракеты Кинжал

Последни новости Украины:

Бой произошел на Сумщине - враг лезет через границу.

Там уже равнина - россияне уничтожили еще один украинский город.

Враг прет с бешеной скоростью, и не только на Авдеевку.