Воспаление мышц возникает под влиянием различных факторов и проявляется появлением боли в области спины, нарушением двигательных функций и формированием спазмов. В случае воспаления мышц спины характерно увеличение мышечной ткани, местное повышение температуры (иногда сопровождается общим повышением температуры тела) и наличие уплотнений в области воспалительного процесса.

В случае хронического процесса отмечается образованием плотных узлов, возникающих вследствие замещения мышечной ткани фиброзом, а также вследствие отложения кальция и образования петрификатов.

Причины воспаления мышц спины

Воспаление мышц может возникать в результате влияния конкретного фактора или комбинации нескольких факторов одновременно. Например, выполнение тяжелого физического труда при наличии длительных нагрузок часто приводит к воспалению, особенно мышц шеи и спины. Другим примером является возможность возникновения воспаления при наличии инфекционного источника в организме, когда патогенный возбудитель через кровь или лимфу попадает в мышечную ткань.

Основные причины:

Острые или хронические инфекции, такие как вирусные респираторные заболевания или бактериальные инфекции кожных покровов или внутренних органов, могут стать причиной осложнения мышечного состояния, вызывая миозит. Также миозит может возникнуть при паразитарных инвазиях.



Тяжелый физический труд или активные занятия спортом могут приводить к перегрузке мышечного корсета, что инициирует травматизацию с микроразрывами мышечных волокон и, вследствие этого, вызывает воспалительную реакцию.



Травма, такая как удар или падение на спину с высоты, может вызвать ушиб мышц, что затем может привести к развитию воспаления.



Переохлаждение, особенно длительное пребывание на холоде или при наличии сквозняков, может вызвать спазм мышц и вызвать воспаление.



Болезни позвоночника могут вызвать резкое сокращение мышц спины как реакцию на боль, что при длительном течении может привести к развитию воспалительной реакции.

Симптомы, возникающие при воспалении мышц спины

Симптомы миозита зависят от причин, вызвавших вовлечение конкретных мышц и стадии развития процесса. Острое воспаление проявляется триадой симптомов, включая миалгию, местное повышение температуры и спазм, который можно определить на видимом или пальпаторном уровне в виде уплотнения мышц. В хроническом этапе преобладает атрофия мышц и наличие плотных узлов.

Основные симптомы:

боли в шее, отдающей в плечо и руку, боль в спине и пояснице;

напряжение мышц;

усиление боли при движениях;

симптомы общей интоксикации при гнойном воспалении

Лечение спазма и воспаление мышц спины



Чтобы уменьшить дискомфорт, используйте следующие советы:

Старайтесь, если это возможно, выполнять любую физическую активность (делайте известную гимнастику, выполняйте движения, возможные в данной ситуации и др.), избегая движений, которые могут вызвать боль.

Попытайтесь согреть болевшую область спины, что может помочь уменьшить интенсивность боли.

Если это возможно, попросите близких сделать массаж боли в области спины.

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