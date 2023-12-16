В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт приготовления популярного блюда из Гонконга – курицы с брокколи. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, такой вариант приготовления подойдет для любителей чего-то экзотичного.
Ингредиенты:
- 300 г куриных бедер
- 50 мл рисового уксуса
- 1 ст. л. соды
- 1 ст. л. крахмала
- 200 мл соевого соуса
- 30 г сахара
- 10 г крахмала
- 30 мл воды
- Оливковое масло
- 5 зубков чеснока
- 5 г имбиря
- 100 г брокколи
- Чили (по вкусу)
Приготовление:
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Подготовка курицы:
Куриные бедра разрезать на порции.
В глубокой миске смешать соду и уксус. Обработать этой смесью курицу. Затем добавить крахмал и тщательно перемешать. Оставить на 15-20 минут для маринования, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Приготовление соуса:
В миске соевого соуса соединить сахар, соль, крахмал и влить воду. Хорошо перемешать до полного растворения ингредиентов.
Обжаривание курицы:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, на разогретой сковороде с оливковым маслом обжаривать маринованную курицу до золотистой корки. Выложить на бумажное полотенце для избавления от лишнего масла.
Приготовление соуса с чесноком и имбирем:
На той же сковороде обжарить нарезанный чеснок и тертый имбирь в оливковом масле.
Добавить приготовленный соус. Довести до кипения и вновь добавить обжаренную курицу.
Приготовление брокколи:
Добавить в сковороду свежие брокколи. Перемешивать и готовить на среднем огне до того момента, пока брокколи не станут мягкими, но сохранят свою хрустящесть, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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