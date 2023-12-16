В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт приготовления популярного блюда из Гонконга – курицы с брокколи. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, такой вариант приготовления подойдет для любителей чего-то экзотичного.

Ингредиенты:

300 г куриных бедер

50 мл рисового уксуса

1 ст. л. соды

1 ст. л. крахмала

200 мл соевого соуса

30 г сахара

10 г крахмала

30 мл воды

Оливковое масло

5 зубков чеснока

5 г имбиря

100 г брокколи

Чили (по вкусу)

Приготовление:

Подготовка курицы:

Куриные бедра разрезать на порции.

В глубокой миске смешать соду и уксус. Обработать этой смесью курицу. Затем добавить крахмал и тщательно перемешать. Оставить на 15-20 минут для маринования, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление соуса:

В миске соевого соуса соединить сахар, соль, крахмал и влить воду. Хорошо перемешать до полного растворения ингредиентов.

Обжаривание курицы:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, на разогретой сковороде с оливковым маслом обжаривать маринованную курицу до золотистой корки. Выложить на бумажное полотенце для избавления от лишнего масла.

Приготовление соуса с чесноком и имбирем:

На той же сковороде обжарить нарезанный чеснок и тертый имбирь в оливковом масле.

Добавить приготовленный соус. Довести до кипения и вновь добавить обжаренную курицу.

Приготовление брокколи:

Добавить в сковороду свежие брокколи. Перемешивать и готовить на среднем огне до того момента, пока брокколи не станут мягкими, но сохранят свою хрустящесть, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.

Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.

Заделки "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.