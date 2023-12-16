В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт приготовления популярного блюда из Гонконга – курицы с брокколи. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, такой вариант приготовления подойдет для любителей чего-то экзотичного.

МастерШеф, Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 300 г куриных бедер
  • 50 мл рисового уксуса
  • 1 ст. л. соды
  • 1 ст. л. крахмала
  • 200 мл соевого соуса
  • 30 г сахара
  • 10 г крахмала
  • 30 мл воды
  • Оливковое масло
  • 5 зубков чеснока
  • 5 г имбиря
  • 100 г брокколи
  • Чили (по вкусу)

Приготовление:

  1. Подготовка курицы:

Куриные бедра разрезать на порции.

В глубокой миске смешать соду и уксус. Обработать этой смесью курицу. Затем добавить крахмал и тщательно перемешать. Оставить на 15-20 минут для маринования, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление соуса:

В миске соевого соуса соединить сахар, соль, крахмал и влить воду. Хорошо перемешать до полного растворения ингредиентов.

Обжаривание курицы:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, на разогретой сковороде с оливковым маслом обжаривать маринованную курицу до золотистой корки. Выложить на бумажное полотенце для избавления от лишнего масла.

Приготовление соуса с чесноком и имбирем:

На той же сковороде обжарить нарезанный чеснок и тертый имбирь в оливковом масле.

Добавить приготовленный соус. Довести до кипения и вновь добавить обжаренную курицу.

Приготовление брокколи:

Добавить в сковороду свежие брокколи. Перемешивать и готовить на среднем огне до того момента, пока брокколи не станут мягкими, но сохранят свою хрустящесть, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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