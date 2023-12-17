Абонентка "Киевстар" рассказала о "непонятных исчезновениях денег" со счета, по ее словам, из-за этого у нее возник ряд неудобств.

Клиентка "Киевстар" пожаловалась, что в прошлом году мобильный оператор якобы списал с ее счета деньги.

Своим отрицательным опытом абонентка "Киевстар" поделилась на сайте отзывов.

"Думаю, многие люди сталкивались с непонятными исчезновениями средств со счета. Киевстар, как всегда разводил руками "ничего не знаем". У меня в прошлом году была такая ситуация: подала заявление на изменение тарифного плана в приложении с балансом 200 грн на счете (мой тарифный был с платой 250 грн, а изменен 180 грн). После подтверждения у меня на балансе стало -150 грн и заблокированный номер", - сообщила абонентка "Киевстар".

Клиентка "Киевстар" добавила, что она не имела возможности ни пополнить счет, ни связаться с кем-то.

По ее словам, пришлось потратить "полдня на пустую писанину в чате с шаблонными ответами и игнорированием, и звонки к операторам из другого номера, которые также разводили руками и не понимали в чем причина".

"Только потом мне оказали "медвежью услугу" – дали кредит на 150 грн, которые я должна была заплатить, чтобы разблокировать свой номер. То есть я еще оплатила 150 грн какого-то долга и 180 грн за тарифный план", - жалуется абонентка "Киевстар".

В конце отзыва абонентка "Киевстар" рассказала, что никто не мог объяснить в "Киевстаре", что произошло.

"Жаль людей, оставшихся без связи, но то, что Киевстар сеял годами, пусть теперь разгребает", - резюмировала клиентка "Киевстар".

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Также сообщалось, что клиент "Киевстар" пожаловался на списание денег без согласия.