Тем не менее, после разрушительных действий оккупантов, регион потерял свой интерес с точки зрения возможного закрепления.

На направлении к Авдеевке в настоящее время наблюдается контроль со стороны врага, что является серьезной утратой, учитывая ее стратегическую важность для возможной деоккупации Донецка. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что в течение последней осени оккупанты успешно завладели фортификационными сооружениями.

Теперь эта территория стала несостоятельной для эффективной обороны. Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в настоящее время переместились чуть западнее, в направлении самой Авдеевки, занимая стратегические высоты для контроля промышленной зоны с использованием артиллерии.

"Утрата контроля над данной территорией не представляет собой значительной угрозы, поскольку ее стратегическая ценность заключалась в потенциальной возможности деоккупации Донецка. Тем не менее, после разрушительных действий оккупантов, регион потерял свой интерес с точки зрения возможного закрепления и обороны, даже для российских военных" - делится эксперт.

Специалист добавил, что украинская армия доходила до высот и дальше их удерживала. В некоторых местах даже отходили обратно, чтобы закрепится на самом удобном месте, чтобы встретить зимой атаки оккупантов. Таким образом Сырский выполнил все установки, чтобы подготовится к будущему наступлению, которое ожидается этой зимой.

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