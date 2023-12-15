С учетом замороженной почвы оккупанты могут более активно использовать свою технику.

В последние дни Россия направила баллистические ракеты по Киеву дважды, однако все атакованные цели были успешно уничтожены. Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан высказался относительно этих ракетных обстрелов.

"Осуществление масштабной атаки не имеет смысла, так как информационный эффект будет одинаковым, будь то 10 или 100 ракет. Важно, чтобы был предоставлен видеоматериал. Вероятность масштабной атаки сомнительна, но какие-то действия все же возможны.

Сейчас нужно помнить о возможности новых наступательных действий на востоке. Любой район от Купянска до Угледара может стать объектом атаки. С учетом замороженной почвы оккупанты могут более активно использовать свою технику" - напомнил эксперт. Однако, как отметил Свитан, результат уже предсказуем: много уничтоженной российской бронетехники, танков и попытки снова организовать прорыв.

Он также напомнил, многие подобные атаки будут приурочены к конкретным событиям или информационным поводам. Например, когда Путин будет общаться с "народом", а в Брюсселе будут принимать решение о начале переговоров между Украиной и ЕС, могут произойти подобные атаки. Они могут осуществить атаки из воздуха на Украину в период Рождества и Нового Года, соответственно.

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