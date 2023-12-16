Если ресурсов будет недостаточно, украинская армия перейдет к стратегической обороне.

Противник продолжает понести серьезные потери на фронте. Ежедневно удается уничтожить от 600 до 1300 оккупантов, однако они все равно обладают достаточным числом личного состава. Военный эксперт Роман Свитан рассказал, только за один день украинские военные отразили 51 атаку противника на Авдеевском направлении.

"Рост численности создает дополнительное преимущество на поле боя и побуждает противника реализовывать свои территориальные амбиции. Тем не менее, с таким численным превосходством выполнение планов оккупантов крайне сомнительно.

В случае преодоления дефицита артиллерийских систем и боеприпасов, перспективы для оккупантов станут крайне неблагоприятными. В противном случае придется активно отражать атаки врага, как это было ранее" - высказался эксперт о зимнем наступлении врага.

Если ресурсов будет недостаточно, украинская армия перейдет к стратегической обороне. Будут усилены усилия по развитию различных инженерных сооружений для эффективного противостояния вражеским атакам.

Россия вновь приступила к использованию ракетных атак на украинские объекты инфраструктуры, однако, массированные атаки стали редкостью, что может свидетельствовать о пересмотре российской тактики. В связи с этим россияне предпочли более оптимальный подход, запуская приблизительно двадцать средств поражения для достижения локальных целей.

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