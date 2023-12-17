Этот салат по рецепту Ольги Сумской отлично подойдет для новогоднего стола, пишет Politeka.net.
Он оригинальный, вкусный и довольно простой в приготовлении.
Для новогодней закуски из салата по рецепту Ольги Сумской понадобятся следующие продукты: яйцо – 2 шт., майонез – 60 гр, чеснок – 4 зубчика, крекер – 150 гр, соль – по вкусу, кальмары – 350 гр., твердый сыр и паприка.
«Новое, вкусное блюдо, которое обязательно станет украшением вашего праздничного стола», - рассказала Сумская в эфире программы «Вкус дня» .
Сначала очищенные тушки кальмаров нужно опустить в кипящую воду.
«Буквально на секунды. Сразу вынимаю, чтобы они не стали резиновыми. Помните друзья, если вы продержите их в кипятке дольше, потеряется нежность и сочность», – предупреждает Ольга Сумская.
Новогодний салат с кальмарами и сыром.
Кальмар должен остыть, так что за это время можно натереть яйца на средней терке.
Натертые яйца перекладываем в миску и возвращаемся к тушкам кальмаров – их нужно также измельчить.
Чем мельче будет порезан кальмар, тем вкуснее будет салат. Ольга Сумская нарезала его мелкой соломкой и засыпала в миску к яйцам.
Далее нужно натереть сыр – также на средней терке. Следующий шаг – натираем два зубчика чеснока.
Добавляем в салат майонез, соль и перемешиваем.
Вот и все, салат готов! Но подавать его на новогодний стол Ольга Сумская советует не в тарелке, а на крекере, в тарталетках или на хлебцах. Также можно сделать тосты.
Перед подачей салат из кальмаров и с сыром можно посыпать паприкой и украсить зеленью.
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