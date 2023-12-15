Улучшить мобильную связь Vodafone, Киевстар, lifecell на смартфоне можно.
Эксперты предоставили несколько советов, которые помогут улучшить связь.
Первое, что нужно сделать - отключить ненужные службы, например функции передачи: Bluetooth; NFC; Wi-Fi.
Такие действия мгновенно улучшат сигнал мобильной связи Vodafone, Киевстар или lifecell, потому что именно эти функции могут ощутимо замедлять работу сети.
2. Также стоит снять чехол телефона – толстые "защитники" ваших смартфонов могут не давать проходить мобильному сигналу.
3.Зарядите аккумулятор телефона
Низкий заряд батареи может влиять на способность телефона получать мощный сигнал.
Заряженный телефон более стабильно подключается к сигналу Vodafone, Киевстар, lifecell и обеспечивает лучший прием.
4. Обязательно обновите операционную систему телефона
Обновления часто включают исправление ошибок подключения и добавляют усовершенствованные технологии сотовой сети и услуг Vodafone, Киевстар, lifecell.
Источник: tehnofan.
Напомним, украинцев предупреждают о новой схеме мошенников, действующих якобы от оператора связи Kyivstar.
Сообщается, что злоумышленники с помощью фейковых ботов якобы оператора связи Kyivstar распространяют фишинговые ссылки.
Фейковые ссылки касаются якобы компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов "Киевстар".
В МВД добавили, что абоненту "Киевстар" предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться для того чтобы получить "компенсацию.
Таким образом злоумышленники получают доступ к личным страницам в социальных сетях, онлайн-банкингу. Для того чтобы уберечь себя, клиентам "Киевстар" советуют доверяйте проверенной информации на официальных страницах компании.
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