Украинцам дали советы, как можно улучшить качество сигнала мобильной связи Vodafone, Киевстар, lifecell.

Улучшить мобильную связь Vodafone, Киевстар, lifecell на смартфоне можно.

Эксперты предоставили несколько советов, которые помогут улучшить связь.

Первое, что нужно сделать - отключить ненужные службы, например функции передачи: Bluetooth; NFC; Wi-Fi.

Такие действия мгновенно улучшат сигнал мобильной связи Vodafone, Киевстар или lifecell, потому что именно эти функции могут ощутимо замедлять работу сети.

2. Также стоит снять чехол телефона – толстые "защитники" ваших смартфонов могут не давать проходить мобильному сигналу.

3.Зарядите аккумулятор телефона

Низкий заряд батареи может влиять на способность телефона получать мощный сигнал.

Заряженный телефон более стабильно подключается к сигналу Vodafone, Киевстар, lifecell и обеспечивает лучший прием.

4. Обязательно обновите операционную систему телефона

Обновления часто включают исправление ошибок подключения и добавляют усовершенствованные технологии сотовой сети и услуг Vodafone, Киевстар, lifecell.

Источник: tehnofan.

Напомним, украинцев предупреждают о новой схеме мошенников, действующих якобы от оператора связи Kyivstar.

Сообщается, что злоумышленники с помощью фейковых ботов якобы оператора связи Kyivstar распространяют фишинговые ссылки.

Фейковые ссылки касаются якобы компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов "Киевстар".

В МВД добавили, что абоненту "Киевстар" предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться для того чтобы получить "компенсацию.

Таким образом злоумышленники получают доступ к личным страницам в социальных сетях, онлайн-банкингу. Для того чтобы уберечь себя, клиентам "Киевстар" советуют доверяйте проверенной информации на официальных страницах компании.

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