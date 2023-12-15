Певица Светлана Тарабарова имеет свой рецепт оливье и говорит, что по вкусу этот салат не такой, как у других хозяек.

Мама троих детей Светлана Тарабарова этот рецепт оливье знает от своей сестры, пишет Politeka.net.

"Это рецепт моей сестры, она однажды так приготовила, мне понравился и теперь я всем так советую", - рассказывала Светлана Тарабарова.

Секрет оливье, который готовит Светлана Тарабарова, заключается в заправке и в одном ингредиенте. Певица не добавляет в оливье колбасу.

«Я готовлю оливье так, как никто его не готовит. Не с колбасой, а добавляю курицу. 50 на 50 заправляю сметаной и майонезом», – говорила Тарабарова.

Также Светлана Тарабарова обязательно добавляет в свое оливье морковь.

Оригинальный рецепт оливье.

А вот еще один популярный ингредиент для салата оливье – яблоко Светлана Тарабарова игнорирует.

«С ним не вкусно», – считает певица.

Отметим, оливье с мясом или с курицей получится гораздо сытнее и изысканнее по вкусу, чем оливье с колбасой.

Заправлять оливье нужно непосредственно перед подачей на стол, а вместо майонеза или майонеза со сметаной можно использовать греческий йогурт.

Выбирать картофель для оливье лучше с низким содержанием крахмала. Такие сорта не развариваются и хорошо сохраняют форму.

Один из секретов приготовления оливье, кстати, заключается именно в приготовлении овощей – чтобы они не разварились, добавьте в воду пару капель лимонного сока или уксуса.

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