Салат из пекинской капусты по этому рецепту очень вкусный, легкий приготовлении и станет украшением домашнего стола.

Для приготовления салата из пекинской капусты понадобятся следующие простые ингредиенты: Пекинская капуста -1шт, крабовые палочки-200 гр, яйца-4 шт, огурец-1 шт, кукуруза, соль и перец черный по вкусу, а также майонез.

Пекинскую капусту разрезаем пополам, берем половинку и ее делим на две части – надрез делаем до твердой части.

Листья пекинской капусты нарезаем полосками.

Высыпаем в миску. Крабовые палочки нарезаем кубиками и добавляем в капусту.

Далее режем отварные яйца – небольшими кубиками.

Тоже высыпаем в миску к пекинской капусте и крабовым палочкам. Свежий огурец нарезаем тоже маленькими кубиками.

Добавляем в миску к другим ингредиентам порезанный огурец и консервированную кукурузу. Солим и перчим.

Салат из пекинской капусты и крабовых палочек.

Последний шаг в приготовлении салата из пекинской капусты и крабовых палочек – добавляем майонез и перемешиваем.

Отметим, что в салат из пекинской капусты вместо крабовых палочек можно добавить другие вкусные ингредиенты, ветчину, куриное филе, тунец, салями или охотничьи колбаски.

Также салат из пекинской капусты будет смаковать по-другому, если заменить майонез другим соусом.

Напомним, что крабовые палочки создаются искусственно из обработанного рыбного белка сурими или измельченного мяса белой рыбы. Условно говоря, из рыбного фарша.

100 граммов крабовых палочек включают в себя менее 100 ккал.

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