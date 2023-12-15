Морковь по-корейски – ароматная и вкусная закуска, которую обожают миллионы людей, а благодаря этому удачному рецепту ее можно приготовить очень быстро.

Этот рецепт морковь по-корейски позволяет приготовить ее очень быстро, пишет Politeka.net.

«Проверенный рецепт моей мамы и мы уже им пользуемся не один десяток лет», - рассказала на своем YouTube-канале «Простые рецепты» фудблогер Мария Щербатюк.

Для приготовления моркови по-корейски по этому рецепту необходимы следующие ингредиенты: 750 г моркови, 1 ч.л соли, 2 ст.л сахара, 5 – 7 зубчиков чеснока, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса, 1 ч.л кориандра, 1 ч.л черного перца.

Морковь моем, очищаем и натираем на терке для моркови по-корейски, чеснок выдавливаем через пресс или натираем на терке.

«Чесночка добавляйте столько, сколько хотите. Если хотите более пикантный и более острый вкус – добавляете больше. Если не любите – добавляете меньше», - советует фудблогер.

Простой рецепт моркови по-корейски.

Следующий шаг в приготовлении моркови по-корейски – добавляем специи, то есть кориандр, соль, сахар, а также молотый черный перец.

«Если хотите более острый вкус, можно добавить перец чили сушеный», – посоветовала Мария.

Далее заливаем будущую морковь по-корейски растительным маслом и уксусом. Перемешиваем салат.

Фудблогер советует делать это руками – тогда морковь пустит сок и будет более насыщенной.

Вот и все, морковь по-корейски по быстрому и простому рецепту готова!

Отметим, что кулинары советуют смаковать морковью по-корейски спустя минимум через 12 часов после приготовления или даже через сутки.

Так морковь по-корейски замаринуется и будет обладать непревзойденным вкусом.

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