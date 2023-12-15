В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить вкусное блюдо из куриного фарша. По словам "Мастер Шефа", куриные крокеты получаются очень сочными и вкусными не только благодаря приправам.

Ингредиенты:

1 кг куриных ножек без кожуры

Соль, специи, подсолнечное масло

3 зубчика чеснока

Веточка розмарина

1/2 стакана белого вина

1/2 стакана куриного бульона

Сыр, картофельное пюре, сухой чеснок, копченая паприка, соль и перец - по вкусу

Мука, яйцо, панировочные сухари

Масло для жарки

Приготовление:

Ножки курицы посолите, посыпьте специями и обсыпьте подсолнечным маслом. Обжаривайте на сковороде до получения золотистой корочки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте в сковороду чеснок, розмарин, белое вино и куриный бульон. Тушите под крышкой около 40 минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, отделите мясо от костей, зачистите кости. К полученному мясу добавьте сыр, картофельное пюре, сухой чеснок, копченую паприку, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

Сформируйте фарш в виде куриных окорочков.

Обвалите их в следующей последовательности: мука - яйцо - панировочные сухари, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Разогрейте масло во фритюре до 180°C. Обжаривайте крокеты в течение одной минуты, пока не получат золотистый цвет.

Выложите готовые крокеты на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте крокеты горячими, посоветовал в завершении "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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