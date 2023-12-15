В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить вкусное блюдо из куриного фарша. По словам "Мастер Шефа", куриные крокеты получаются очень сочными и вкусными не только благодаря приправам.
Ингредиенты:
- 1 кг куриных ножек без кожуры
- Соль, специи, подсолнечное масло
- 3 зубчика чеснока
- Веточка розмарина
- 1/2 стакана белого вина
- 1/2 стакана куриного бульона
- Сыр, картофельное пюре, сухой чеснок, копченая паприка, соль и перец - по вкусу
- Мука, яйцо, панировочные сухари
- Масло для жарки
Приготовление:
Ножки курицы посолите, посыпьте специями и обсыпьте подсолнечным маслом. Обжаривайте на сковороде до получения золотистой корочки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте в сковороду чеснок, розмарин, белое вино и куриный бульон. Тушите под крышкой около 40 минут.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, отделите мясо от костей, зачистите кости. К полученному мясу добавьте сыр, картофельное пюре, сухой чеснок, копченую паприку, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
Сформируйте фарш в виде куриных окорочков.
Обвалите их в следующей последовательности: мука - яйцо - панировочные сухари, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Разогрейте масло во фритюре до 180°C. Обжаривайте крокеты в течение одной минуты, пока не получат золотистый цвет.
Выложите готовые крокеты на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте крокеты горячими, посоветовал в завершении "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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