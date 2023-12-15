Теперь подобные атаки будут приурочены к конкретным событиям или информационным поводам.

Россия вновь приступила к использованию ракетных атак на украинские объекты инфраструктуры, однако, по словам полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, массированные атаки стали редкостью, что может свидетельствовать о пересмотре российской тактики. В связи с этим россияне предпочли более оптимальный подход, запуская приблизительно двадцать средств поражения для достижения локальных целей.

Масштабные атаки происходят, когда российское политическое руководство ставит перед войсками соответствующие задачи.

В качестве примера, на День памяти жертв Голодомора Россия осуществила рекордные 70 ракет "Шахедов", а 8 баллистических ракет были запущены по Киеву во время успешного визита Владимира Зеленского в Аргентине.

"Теперь подобные атаки будут приурочены к конкретным событиям или информационным поводам. Например, когда Путин будет общаться с "народом", а в Брюсселе будут принимать решение о начале переговоров между Украиной и ЕС, могут произойти подобные атаки. Они могут осуществить атаки из воздуха на Украину в период Рождества и Нового Года, соответственно" - поделился эксперт.

Специалист добавил, что украинская армия доходила до высот и дальше их удерживала. В некоторых местах даже отходили обратно, чтобы закрепится на самом удобном месте, чтобы встретить зимой атаки оккупантов. Таким образом Сырский выполнил все установки, чтобы подготовится к будущему наступлению, которое ожидается этой зимой.

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