Россия вновь приступила к использованию ракетных атак на украинские объекты инфраструктуры, однако, по словам полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, массированные атаки стали редкостью, что может свидетельствовать о пересмотре российской тактики. В связи с этим россияне предпочли более оптимальный подход, запуская приблизительно двадцать средств поражения для достижения локальных целей.

поле боя, фронт, война

Масштабные атаки происходят, когда российское политическое руководство ставит перед войсками соответствующие задачи.

В качестве примера, на День памяти жертв Голодомора Россия осуществила рекордные 70 ракет "Шахедов", а 8 баллистических ракет были запущены по Киеву во время успешного визита Владимира Зеленского в Аргентине.

"Теперь подобные атаки будут приурочены к конкретным событиям или информационным поводам. Например, когда Путин будет общаться с "народом", а в Брюсселе будут принимать решение о начале переговоров между Украиной и ЕС, могут произойти подобные атаки. Они могут осуществить атаки из воздуха на Украину в период Рождества и Нового Года, соответственно" - поделился эксперт.

Специалист добавил, что украинская армия доходила до высот и дальше их удерживала. В некоторых местах даже отходили обратно, чтобы закрепится на самом удобном месте, чтобы встретить зимой атаки оккупантов. Таким образом Сырский выполнил все установки, чтобы подготовится к будущему наступлению, которое ожидается этой зимой.

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