Эксперт указал на сложности, с которыми сталкиваются российские силы к северу от Бахмута.

Летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, в зоне боевых действий, что российские военные сосредоточили значительные силы и ресурсы к северу от Бахмута. По его словам, там высокие позиции, разница в высоте которых иногда достигает нескольких десятков метров, требуя перехода на более высокие точки для эффективного контроля за вражеским фронтом.

"В настоящее время эти аспекты регулируются на Восточном фронте, где установлена крепкая линия обороны, протягивающаяся от Купянска до Угледара и на которой наши военные вели борьбу в течение нескольких месяцев" - делится эксперт.

Свитан указал на сложности, с которыми сталкиваются российские силы к северу от Бахмута. Он пояснил, что в течение ближайших трех месяцев оккупантам будет практически невозможно находиться в этом районе из-за ударов батарей с высоких позиций.

"При нулевых температурах российские военные становятся видимыми на тепловизорах, как на ладони, и эта область превращается в своего рода полигон для противостояния российским войскам" - также поделился Свитан.

Отмечая понимание проблемы для российского гарнизона в Бахмуте, Свитан сообщил, что они пытаются снять блокаду, созданную украинскими силами с севера по отношению к Бахмуту. В этот момент, по его словам, наши силы обороны успешно сопротивляются давлению российских захватчиков, занимая высокие позиции.

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