Украинские военные успешно отбили контроль над одним из терриконов в окрестностях Горловки и установили государственный флаг. Летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан поделился своими комментариями по этому поводу. Он ранее предполагал, что освобождение Донецкой области может начаться именно с Горловки.

"Захват террикона – это начало процесса освобождения Горловки. Теперь украинские военные контролируют стратегически важную территорию, лежащую к югу от основного направления. Это означает, что для освобождения Горловки придется двигаться чуть севернее, из Торецка на Майорск. По некоторым данным, защитники уже продвинулись на некоторых позициях" - делится эксперт.

Однако, по словам Свитана, на данный момент речь идет всего лишь об оперативном движении, и стратегических изменений пока не ожидается. Вероятнее всего, это позволит украинским силам занять северные высоты Горловки, что обеспечит контроль над большей частью города.

"То, что тяжелое положение по востоку, так это еще было понятно весной, что мы будем в зиму уходить в оборону по восточному фронту. Ну Сырский же не убежал, генерал на своем месте, выполняет боевые задачи и в течении всего лета он выполнял боевую задачу по улучшению наших позиций по восточному фронту при подготовке к зимнему наступлению россиян с востока", - ранее рассказал эксперт.

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